存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大。對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

一名男網友在Dcard發文，表示自己存款約90萬元，年薪110萬左右，在外面租屋，上下班都是以騎機車為主，有買車打算，因為家裡的老車已經開了20幾年，假日出門玩時總覺得開得不安心，想要換一輛新車。

原PO表示，他算過買車後每個月需花費2萬5左右養車，打算用家裡的舊車換新車，想要購買的車大約120萬元，也有地方能停車、不用擔心停車費的問題。只是平日很少機會能開到，因此很猶豫是否要買，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議用租車或買二手車的方式，減少花費，「可以先買二手的日系車（好維護）。如果要進一步降低養車費用，可以買1.8以下的」、「我前同事年薪200萬初頭，他也很少有用車需求，都是iRent租車，這樣CP值才高」、「建議可以買一台5-10萬的二手車代步就好，你現在的存款可能不建議買新車」。

也有網友提到買車的好處，「其實可以買車，比較安全也舒適」、「必須得買，買車是安全保障」、「買車可以當作投資生命安全，同時拓展生活範圍，提升生活品質及體驗回憶」、「狀況跟你差不多，去年買新車換掉家裡老車，雖然不常用到，但舒適度跟安全性提升很多」。