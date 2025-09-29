快訊

堰塞湖仍紅色警戒！陽明交大揭微地動追蹤洪峰 警示二次潰決風險

從光復節到狗仔風暴 民進黨連環打法曝2026選戰焦慮

軍火商採購佣金實情揭露 退役高階將領充當顧問

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友目前存款90萬，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到。 示意圖／ingimage
一名男網友目前存款90萬，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到。 示意圖／ingimage

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大。對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

一名男網友在Dcard發文，表示自己存款約90萬元，年薪110萬左右，在外面租屋，上下班都是以騎機車為主，有買車打算，因為家裡的老車已經開了20幾年，假日出門玩時總覺得開得不安心，想要換一輛新車。

原PO表示，他算過買車後每個月需花費2萬5左右養車，打算用家裡的舊車換新車，想要購買的車大約120萬元，也有地方能停車、不用擔心停車費的問題。只是平日很少機會能開到，因此很猶豫是否要買，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議用租車或買二手車的方式，減少花費，「可以先買二手的日系車（好維護）。如果要進一步降低養車費用，可以買1.8以下的」、「我前同事年薪200萬初頭，他也很少有用車需求，都是iRent租車，這樣CP值才高」、「建議可以買一台5-10萬的二手車代步就好，你現在的存款可能不建議買新車」。

也有網友提到買車的好處，「其實可以買車，比較安全也舒適」、「必須得買，買車是安全保障」、「買車可以當作投資生命安全，同時拓展生活範圍，提升生活品質及體驗回憶」、「狀況跟你差不多，去年買新車換掉家裡老車，雖然不常用到，但舒適度跟安全性提升很多」。

買車 薪水 停車費

延伸閱讀

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

收到小費被迫繳回…餐廳工讀妹不爽 網一面倒批公司：是想獎勵員工

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

相關新聞

存款沒百萬…他想換掉20年老爺車 過來人提2方式：CP值才高

買車不僅需要考量購買的費用，更需要計算養車、汽油等額外花費。一名男網友發文，稱目前存款90萬，本身是租屋族，通勤上下班都是騎機車，想要買一台車假日開出去玩，但又擔心平時用不太到，花費也過於龐大，對此，過來人紛紛提議可以用租或是買二手車，不僅能省去買新車費用，更能拓展生活範圍。

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

中秋將至，彰化一家名為「黑手牌」的蛋黃酥近日爆紅，短時間內成為伴手禮熱門選項。因為堅持手工製作、口碑逐漸傳開，不僅吸引大量顧客上門，甚至連中古車行老闆陳永聰本人也意外走紅。只是訂單暴增到供不應求，讓許多買不到的消費者留下負評，生意的甜蜜負擔反而成為話題。

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。