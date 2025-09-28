門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

原PO表示，從2023年起就注意到越來越多人討論NET的穿搭，社群平台上更是充斥著各種推薦文，且無論是新開幕門市還是週末時段，總是擠滿人潮，連熱門商圈外也大排長龍。

她說自己曾購買後，發現衣服尺寸落差較大、洗滌後容易起毛球等狀況，但家中的大學生卻更傾向NET消費而非其他連鎖品牌，讓原PO十分不解。

貼文引來不少熱議，「平價時尚啊，佛心企業」、「因為很便宜啊！有紅標的時候cp值很高」、「NET平價，而且幫助弱勢兒童」、「NET便宜又多樣，大概就是台式快時尚，或是菜市場衣服的連鎖店版」、「剛出社會時工作要穿襯衫，NET紅標6折買了好幾件，穿了好幾年都好好的，真的是經濟實惠」、「我是高中買過，但後續就沒有買了，我覺得很適合追求CP值的人買」。

但也有網友有不同想法，「花點時間可以挑到版型不錯的，缺點就是不耐洗」、「很多陸製貨，所以品質不穩定，尺寸也不一致」、「便宜是便宜…但材質真的有夠爛，穿幾個月洗個幾次就壽命差不多了」。