聯合新聞網／ 綜合報導
本土品牌NET是許多台灣人購買服飾的首選。圖／聯合報系資料照片
NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就有一名女網友在Dcard上詢問，NET明明門市服務人員不多，態度也不算熱情，服飾品質也不突出，為何品牌人氣卻持續飆升？

原PO表示，從2023年起就注意到越來越多人討論NET的穿搭，社群平台上更是充斥著各種推薦文，且無論是新開幕門市還是週末時段，總是擠滿人潮，連熱門商圈外也大排長龍。

她說自己曾購買後，發現衣服尺寸落差較大、洗滌後容易起毛球等狀況，但家中的大學生卻更傾向NET消費而非其他連鎖品牌，讓原PO十分不解。

貼文引來不少熱議，「平價時尚啊，佛心企業」、「因為很便宜啊！有紅標的時候cp值很高」、「NET平價，而且幫助弱勢兒童」、「NET便宜又多樣，大概就是台式快時尚，或是菜市場衣服的連鎖店版」、「剛出社會時工作要穿襯衫，NET紅標6折買了好幾件，穿了好幾年都好好的，真的是經濟實惠」、「我是高中買過，但後續就沒有買了，我覺得很適合追求CP值的人買」。

但也有網友有不同想法，「花點時間可以挑到版型不錯的，缺點就是不耐洗」、「很多陸製貨，所以品質不穩定，尺寸也不一致」、「便宜是便宜…但材質真的有夠爛，穿幾個月洗個幾次就壽命差不多了」。

NET 快時尚 品牌 穿搭

相關新聞

門市人手少、衣服尺寸落差大...NET依舊爆紅 網曝關鍵原因

NET作為本土快時尚品牌，受到很多台灣人青睞。近日，就...

花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

中秋將至，彰化一家名為「黑手牌」的蛋黃酥近日爆紅，短時間內成為伴手禮熱門選項。因為堅持手工製作、口碑逐漸傳開，不僅吸引大量顧客上門，甚至連中古車行老闆陳永聰本人也意外走紅。只是訂單暴增到供不應求，讓許多買不到的消費者留下負評，生意的甜蜜負擔反而成為話題。

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致泥水沖斷橋樑，造成下游光復鄉嚴重災情，街道被大量泥沙覆蓋，慘不忍睹。對此，不少熱心的民眾紛紛帶著工具，搭火車前往花蓮救災，其中一名90歲老翁身旁放著鏟子，在車站等待火車的背影被拍下，感動14萬名網友。

