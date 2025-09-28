花蓮光復車站現身「小小麵包超人」 一句話暖哭百萬網友

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
連假期間，大批志工湧入光復車站，協助災民清理家園。圖／聯合報系資料照
花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流重創，許多家庭生活受到影響，全台民眾與志工紛紛前往支援。Threads上近日出現一段在光復車站拍下的影片，一名年幼男童逐一詢問路人「你要麵包嗎？」貼文短時間突破百萬瀏覽，逾11萬人按讚，網友也直呼他「根本是天使！」

貼文者回憶，當時在車站候車，弟弟突然走來詢問是否需要麵包，但她希望留給更需要的人，因此婉拒；旁邊民眾則補充，孩子其實一整天都在重災區發送食物，傍晚才到車站繼續分送，讓人相當動容。

影片曝光後掀起熱烈討論，許多網友看見孩子的單純心意，認為「小小年紀就懂得付出，比大人還勇敢」，也有人呼籲「不妨收下再轉交給有需要的人」，避免讓孩子屢屢碰壁而感到挫折，直誇這是最好的公民教育，家長用行動讓孩子學到「人飢己飢」的意義。

男孩的父親也在網路上回應，表示一家人從台東帶來雞蛋糕與熟食物資，兩天持續在花蓮發送，因孩子發現趕車民眾很少會到停車場領取餐食，他才主動把麵包拿到車站詢問。孩子的幼兒園老師也留言證實，這名學生才剛畢業，藉此舉動能學習幫助他人、理解善舉的價值。

甚至有網友形容男孩「就像天使一樣」、「英雄不一定有披風，天使也不一定有翅膀」，感嘆這一幕「比災後任何新聞都更療癒」。在重災區滿佈泥濘的日子裡，這份小小的善意，反而成了最能安慰人心的力量。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

花蓮 光復鄉 火車站 馬太鞍 堰塞湖 麵包

