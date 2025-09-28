彰化中古車行隱藏「蛋黃酥」爆紅 老闆放立牌道歉仍難擋熱潮

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
中秋將至，彰化一家名為「黑手牌」的蛋黃酥近日爆紅，短時間內成為伴手禮熱門選項。因為堅持手工製作，口碑逐漸傳開，不僅吸引大量顧客上門，甚至連中古車行老闆陳永聰本人也意外走紅。只是訂單暴增到供不應求，讓許多買不到的消費者留下負評，生意的甜蜜負擔反而成為話題。

陳永聰在臉書粉專發文表示，自己整日都待在工作坊趕工，無法一一親自向顧客致歉，因此乾脆請「人形立牌」站在門口代替鞠躬，上面寫著「對不起！已完售，讓你們買不到蛋黃酥！」他直言，太多人支持黑手牌蛋黃酥，有人撲空、有人只買到一盒，甚至是白跑一趟，心裡既感謝又愧疚，「看到那一顆星評價，我真的很難過」。

隨著知名度暴漲，黑手牌蛋黃酥的訂單量早就超過產能，店內只能每日釋出少量現貨，不少顧客因此錯過。陳永聰解釋，蛋黃酥的靈魂「鹹蛋黃」必須提前數月預定，生產數量有限，即使全家總動員仍難以消化需求，甚至還曾婉拒單筆五萬顆的大訂單，只希望維持小量穩定供應。

消息曝光後，網友紛紛留言安慰，「能爆紅就是實力的證明」、「請多包容，聰哥心善無須道歉」、「人形立牌比本人還誠懇」。不少老饕則分享自己成功買到的經驗，直呼「酥脆不油膩」、「蛋黃香氣濃郁」、「口感極佳」，難怪掀起搶購潮。

也有人替老闆緩頰，認為手工製作數量有限，本來就應該體諒；另有消費者呼籲，希望未來能規劃更完善的預購制度，避免顧客久候無果。

