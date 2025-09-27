90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致泥水沖斷橋樑，造成下游光復鄉嚴重災情，街道被大量泥沙覆蓋，慘不忍睹。對此，不少熱心的民眾紛紛帶著工具，搭火車前往花蓮救災，其中一名90歲老翁身旁放著鏟子，在車站等待火車的背影被拍下，感動14萬名網友。

臉書粉專「今日花蓮」PO出一張照片，可以看到一名頭髮斑白的老翁坐在火車站，身旁還有一把巨大的鏟子，寫下「巨人的背影！90多歲的阿公，每天獨自帶著工具，搭火車去幫災民重建家園」。

貼文一出後，已累積14萬名網友按讚，紛紛表示「不論歲數，發至內心，祝福這位長者平安健康」、「阿公有這份心實在感動，請注意自己的安全，祝你身體健康」、「阿公年紀這麼大，好感動也有點心疼，阿公願您平安健康喜樂」、「又見到台灣最美的風景－人情味」、「福報！老人家有能力奉獻，子孫有福」、「默默行善的人，好人一生平安」。

此外，也有網友分享，自己也前往花蓮救災，看到幾乎整車的乘客，手持畚斗、長柄地板刷、坐墊、水桶等清淤工具，不約而同在光復站下車，讓他直呼「這個畫面太感動！」。