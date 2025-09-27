外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名女網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期去花蓮救災，遇到一名外國人也來幫忙清理淤泥，用英文詢問對方從哪裡來，對方竟用中文回答「我住花蓮」。從原PO分享的照片可以發現，這名外國人身上衣服沾滿泥巴，機車踏板上還放著一把鏟子。

貼文一出後，超過11萬名網友按讚，紛紛表示「雖然我不認識你，但我由衷從心底感謝你以及那些無名的英雄們」、「愛沒有國界，行動最真誠」、「英雄不一定是披著披風，他可能是穿著雨鞋拿著鐵鏟」、「台灣最善良的就是人民，真的很團結，都是自動自發，這是最動容的」、「真的很感動耶！不分國籍，出發點就是救災」、「世界一家！一方有難，八方支援」。

此外，也有網友分享，確實有在救災現場看到這名外國人，回應「我有錄到他！」、「現場有看到」、「剛剛要搭北上火車有看到他，我跟他握手，他說他手很髒，我說不會這是勇敢救災的手，就跟他握手說聲辛苦就散了！給他一個respect」。