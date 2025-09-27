快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
許多志工湧入光復車站，要幫助災民清理家園。資料照，記者王思慧攝影
許多志工湧入光復車站，要幫助災民清理家園。資料照，記者王思慧攝影

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名女網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，近期去花蓮救災，遇到一名外國人也來幫忙清理淤泥，用英文詢問對方從哪裡來，對方竟用中文回答「我住花蓮」。從原PO分享的照片可以發現，這名外國人身上衣服沾滿泥巴，機車踏板上還放著一把鏟子。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文一出後，超過11萬名網友按讚，紛紛表示「雖然我不認識你，但我由衷從心底感謝你以及那些無名的英雄們」、「愛沒有國界，行動最真誠」、「英雄不一定是披著披風，他可能是穿著雨鞋拿著鐵鏟」、「台灣最善良的就是人民，真的很團結，都是自動自發，這是最動容的」、「真的很感動耶！不分國籍，出發點就是救災」、「世界一家！一方有難，八方支援」。

此外，也有網友分享，確實有在救災現場看到這名外國人，回應「我有錄到他！」、「現場有看到」、「剛剛要搭北上火車有看到他，我跟他握手，他說他手很髒，我說不會這是勇敢救災的手，就跟他握手說聲辛苦就散了！給他一個respect」。

馬太鞍溪 光復鄉 堰塞湖

延伸閱讀

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

請員工送花蓮物資遭拒…只因「自發性幫扛罹難者」 老闆紅眼眶：你們很棒

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔

相關新聞

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致泥水沖斷橋樑，造成下游光復鄉嚴重災情，街道被大量泥沙覆蓋，慘不忍睹。對此，不少熱心的民眾紛紛帶著工具，搭火車前往花蓮救災，其中一名90歲老翁身旁放著鏟子，在車站等待火車的背影被拍下，感動14萬名網友。

廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

出國旅拍是攝影愛好者的重要行程，但廉航普遍將手提行李限制在7公斤，對動輒需要相機、鏡頭與穩定器的玩家來說，如何在有限重量內帶齊器材，成了不小挑戰。

他嘆去日本5天4夜就要噴5萬「超貴」 反遭一票人吐槽：可以選國旅

國旅長期被民眾批評太貴、CP值不高，若以同樣的價錢，多數人寧願出國去日本玩，不過有一名網友表示，疫情後去日本的費用都漲價，5天下來也差不多5萬左右，讓他直呼「這麼貴還要去日本嗎？」

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

高鐵縮短了台灣南北的距離，已成為不少人出遊、洽公的交通工具首選，不過有網友抱怨高鐵台中站的道路很亂，如果不小心走錯了，就得要多繞一圈，讓他無奈地說「到底什麼時候要改？」貼文引起熱議，不少人也分享相同經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。