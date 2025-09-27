好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭Uber Taxi到萬華一家雨具店買雨鞋，司機好奇問為何要買雨鞋？他回「連假要去花蓮幫忙」，沒想到要準備下車時，司機轉身拿了500元給他，說「來，贊助你，要注意安全喔！」，讓他當場愣住，直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

這名網友進一步說明，他事後透過Uber App給了司機520元小費，直呼「感謝你！大哥的愛心我會一起帶過去，500我原本想捐出去，後來還是想說偷偷放回他的錢包就好」。

貼文一出後，多數網友都相當感動，紛紛表示「第一次看到坐計程車是司機給錢，台灣人真的太暖了」、「開計程車可能一天也沒賺多少，還願意給500元，太感人」、「下次我有搭到的話，幫你額外贊助500回他，他值得」、「齁呦好感動！大家都盡自己所能的幫助受災戶」、「謝謝大家都用自己的方式幫助別人」、「記下車牌，需要坐計程車，看到大哥的計程車，就記得招手坐上去，感恩他，善心奉獻」。

此外，也有部分網友認識該名司機，指出「是我國小同學，他人真的很好，前幾天才在慈濟醫院遇到」、「他是我們公司日照的交通車司機，真的很善良，對長輩都很友善」。