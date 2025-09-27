快訊

致力對美外交貢獻卓著！外交部前部長程建人血癌離世 享壽86歲

世界瘋了！全家推香菜氣泡水、霜淇淋 網友開箱：意外中立派

MLB／拉菲拉「再見三壘安打」伏虎！紅襪自2021年後再闖季後賽

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮光復車站外一片忙碌景象，許多志工特地帶來鏟子、水桶救災。記者王思慧／攝影
花蓮光復車站外一片忙碌景象，許多志工特地帶來鏟子、水桶救災。記者王思慧／攝影

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期搭Uber Taxi到萬華一家雨具店買雨鞋，司機好奇問為何要買雨鞋？他回「連假要去花蓮幫忙」，沒想到要準備下車時，司機轉身拿了500元給他，說「來，贊助你，要注意安全喔！」，讓他當場愣住，直呼「雞皮疙瘩掉滿地」。

這名網友進一步說明，他事後透過Uber App給了司機520元小費，直呼「感謝你！大哥的愛心我會一起帶過去，500我原本想捐出去，後來還是想說偷偷放回他的錢包就好」。

貼文一出後，多數網友都相當感動，紛紛表示「第一次看到坐計程車是司機給錢，台灣人真的太暖了」、「開計程車可能一天也沒賺多少，還願意給500元，太感人」、「下次我有搭到的話，幫你額外贊助500回他，他值得」、「齁呦好感動！大家都盡自己所能的幫助受災戶」、「謝謝大家都用自己的方式幫助別人」、「記下車牌，需要坐計程車，看到大哥的計程車，就記得招手坐上去，感恩他，善心奉獻」。

此外，也有部分網友認識該名司機，指出「是我國小同學，他人真的很好，前幾天才在慈濟醫院遇到」、「他是我們公司日照的交通車司機，真的很善良，對長輩都很友善」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

馬太鞍溪 堰塞湖 花蓮 計程車

延伸閱讀

撤離人數600變8000…成堰塞湖洪災箭靶 花蓮縣府員工談過程：很寒心

花蓮堰塞湖洪災「垂直避難」 律師揭2問題：1情況要強制撤離

堰塞湖洪水垃圾全沖來家門口！光復鄉民求援：已經開始發臭了

災民幫忙拔腳！光復災區淤泥深達30公分 主播曝在地人樂觀：感動又心疼

相關新聞

好暖！他搭計程車買雨鞋救災 反被司機「贊助500」：注意安全喔

樺加沙颱風外圍環流帶來大量雨勢，導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，造成嚴重災情。對此，一名網友分享，教師節連假決定去花蓮幫忙，搭計程車去買雨鞋，司機得知他要去災區，下車時還贊助他500元，讓他當場「雞皮疙瘩掉滿地」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

外國人也拿鏟子投入救災！一身泥濘用中文回1句…網讚：謝謝無名英雄

受到樺加沙颱風外圍環流影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖因大量降雨發生溢流，造成下游光復鄉災情嚴重，全國一心動員救災。對此，一名網友分享，連外國人都來幫忙清理淤泥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

90歲阿公帶鏟子去花蓮救災！等車背影曝光 感動14萬網友

花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前發生溢流，導致泥水沖斷橋樑，造成下游光復鄉嚴重災情，街道被大量泥沙覆蓋，慘不忍睹。對此，不少熱心的民眾紛紛帶著工具，搭火車前往花蓮救災，其中一名90歲老翁身旁放著鏟子，在車站等待火車的背影被拍下，感動14萬名網友。

廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

出國旅拍是攝影愛好者的重要行程，但廉航普遍將手提行李限制在7公斤，對動輒需要相機、鏡頭與穩定器的玩家來說，如何在有限重量內帶齊器材，成了不小挑戰。

他嘆去日本5天4夜就要噴5萬「超貴」 反遭一票人吐槽：可以選國旅

國旅長期被民眾批評太貴、CP值不高，若以同樣的價錢，多數人寧願出國去日本玩，不過有一名網友表示，疫情後去日本的費用都漲價，5天下來也差不多5萬左右，讓他直呼「這麼貴還要去日本嗎？」

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

高鐵縮短了台灣南北的距離，已成為不少人出遊、洽公的交通工具首選，不過有網友抱怨高鐵台中站的道路很亂，如果不小心走錯了，就得要多繞一圈，讓他無奈地說「到底什麼時候要改？」貼文引起熱議，不少人也分享相同經驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。