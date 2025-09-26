廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
許多攝影玩家喜愛帶著相機四處旅遊。示意圖／ingimage
出國旅拍是攝影愛好者的重要行程，但廉航普遍將手提行李限制在7公斤，對動輒需要相機鏡頭與穩定器的玩家來說，如何在有限重量內帶齊器材，成了不小挑戰。

一名玩家在「mobile01」論壇上分享，最實用的方式就是穿上攝影背心，將一半器材「掛在身上」避免被秤重。背心口袋多、安檢方便，不少人靠這招順利帶著好幾台相機出國。不過，長時間負重容易造成肩膀痠痛，也有人戲稱「背心能解決登機，但解決不了旅行第二天的腰痠背痛」。

另一派則認為與其硬塞器材，不如精簡裝備。一台相機搭配旅遊鏡頭或輕巧定焦鏡，就能拍下大部分畫面。有人指出，旅行行程緊湊，很少有時間架腳架或使用穩定器，過度重裝反而拖累旅遊體驗。

還有人選擇聰明分配，把電池、相機機身放隨身，沒有電池的配件則托運，像是閃光燈、充電器或腳架環。部分攝影玩家表示，鏡頭只要包裝妥當，其實托運也不會出大問題，但心臟不夠大的人仍偏好隨身攜帶。

過來人提醒，真正的重點或許不是「怎麼帶多」，而是「怎麼帶少」。少數玩家經歷過「兩機三鏡」的沉重旅行後，最終回歸到「一機兩鏡」甚至「手機+輕量相機」的組合，強調唯有減輕重量，才能走得更遠、拍得更盡興。

出國旅遊 攝影師 相機 鏡頭 電池

