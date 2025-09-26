快訊

鑽漏洞？兩陸客涉網購「偽造台灣駕照」 日本自駕遊遭警方逮捕

獨／台中新光三越氣爆明復業 店長今突遭傳喚涉過失致死80萬交保

年輕流連酒店…7旬前高職主任晚景淒涼 法院判女兒扶養費減免

聽新聞
0:00 / 0:00

他嘆去日本5天4夜就要噴5萬「超貴」 反遭一票人吐槽：可以選國旅

聯合新聞網／ 綜合報導
日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家。 示意圖／ingimage
日本是許多台灣人出國旅遊的首選國家。 示意圖／ingimage

國旅長期被民眾批評太貴、CP值不高，若以同樣的價錢，多數人寧願出國去日本玩，不過有一名網友表示，疫情後去日本的費用都漲價，5天下來也差不多5萬左右，讓他直呼「這麼貴還要去日本嗎？」

這名網友在PTT發文指出，日本自從疫情之後，不管是吃的還是住的，價格都調漲，去一趟日本5天，5萬絕對跑不掉。他說自己大部分的機票都是用Google來搜尋便宜的航班，價格也都要1萬5到2萬不等，住宿都是找最普通、有含早餐的飯店，空間還小到行李箱無法整個攤開，價格也要2千元以上，5天4夜下來就要8千元。

另外交通費大概3千元，飲食上則是找便宜的，例如一餐1000日幣，5天下來加一加也要1萬日幣，大概台幣2千元左右，其他還沒算到的景點門票，就要至少3萬元，讓原PO直呼「貴到不行」。

他嘆如果吃住都選好一點的，5天4夜下來花費5萬跑不掉，「也不是每天住五星級、吃多好那種，就要5萬欸」，物價之高也讓原PO好奇，「日本旅行這麼貴，大家還一直去？」

貼文引來不少網友吐槽，「你這樣還不如國旅」、「你可以選擇國旅啊！幹嘛非得跟風去日本」、「去哪了？有很多便宜的地方不去嗎？」、「飯店1500左右的明明很多」、「日本5萬可以玩到爽到升天欸」、「你可以去便宜的地方，那麼多國可以去逛何必去日本？韓國呢？台灣鄰近那麼多國家耶」、「旅行是享受不是省錢」、「還是屌打國旅，台灣的飯店住不起」。

但也有人同意花費真的很貴，「光是機票就貴到爆炸」、「前陣子去東京，含早餐一晚要8000，房間還超小」、「機票哪有這麼便宜！真的很便宜的機票都要去搶吧」；其中一名網友透露和另一半去年聖誕節前後去北海道，經濟艙+托運來回機票就要2萬5，兩個人就5萬元，其他還有住宿、租車、油錢，還沒算吃喝玩樂，一個人就要4萬元，讓他大嘆真的超貴。

國旅 日本

延伸閱讀

頭身比崩壞！有村架純「看秀造型顯老又顯胖」身形缺點全現形 國民妹妹被酸「村花變村姑」

來台灣喝一杯！日本國民男神妻夫木聰現身日本旅展台灣館

在富士山下馳騁！《極限競速 地平線 6》背景設在日本預計2026上市

日本人認證美味！大推台灣連鎖日料店「比日本更讚」 一票人爆共鳴

相關新聞

廉航手提行李7公斤根本不夠 攝影族揭殘酷真相：器材多不如減裝

出國旅拍是攝影愛好者的重要行程，但廉航普遍將手提行李限制在7公斤，對動輒需要相機、鏡頭與穩定器的玩家來說，如何在有限重量內帶齊器材，成了不小挑戰。

他嘆去日本5天4夜就要噴5萬「超貴」 反遭一票人吐槽：可以選國旅

國旅長期被民眾批評太貴、CP值不高，若以同樣的價錢，多數人寧願出國去日本玩，不過有一名網友表示，疫情後去日本的費用都漲價，5天下來也差不多5萬左右，讓他直呼「這麼貴還要去日本嗎？」

他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

高鐵縮短了台灣南北的距離，已成為不少人出遊、洽公的交通工具首選，不過有網友抱怨高鐵台中站的道路很亂，如果不小心走錯了，就得要多繞一圈，讓他無奈地說「到底什麼時候要改？」貼文引起熱議，不少人也分享相同經驗。

外國遊客驚呼台灣1景點「像世外桃源」 卻看不到人潮

台灣擁有豐富的天然景觀，不論山林還是海景，總吸引不少愛好大自然的遊客造訪。有一名來自紐西蘭的外籍遊客表示，他驚訝台灣海邊都看不到戲水的人潮，不懂明明擁有美麗的景色，為何台灣人都不愛去海邊享受大自然？貼文引起熱議，許多台灣網友也留言解答。

上一代求實用、這一代買可愛？ Labubu現象掀價值觀戰火

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）在全球掀起熱潮，旗下人氣IP「拉布布」（Labubu）更是搶翻天。有一名女網友對此現象感到不解，認為許多年輕人只要覺得娃娃可愛就願意掏錢買單，價值觀和上一代完全不同，直言「年輕人花錢買娃娃到底在想什麼？」

他見1顆蛋黃酥95元「等於一個便當」 專家分析關鍵曝合理售價

提到中秋節最應景的食物，除了月餅、文旦以外，不少人都會想到蛋黃酥，但隨著物價攀升，蛋黃酥一年比一年貴。有一名網友日前在麵包店看到架上的蛋黃酥一顆賣95元，讓他嚇了一跳，直呼「合理嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。