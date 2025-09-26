他嘆去日本5天4夜就要噴5萬「超貴」 反遭一票人吐槽：可以選國旅

國旅長期被民眾批評太貴、CP值不高，若以同樣的價錢，多數人寧願出國去日本玩，不過有一名網友表示，疫情後去日本的費用都漲價，5天下來也差不多5萬左右，讓他直呼「這麼貴還要去日本嗎？」

這名網友在PTT發文指出，日本自從疫情之後，不管是吃的還是住的，價格都調漲，去一趟日本5天，5萬絕對跑不掉。他說自己大部分的機票都是用Google來搜尋便宜的航班，價格也都要1萬5到2萬不等，住宿都是找最普通、有含早餐的飯店，空間還小到行李箱無法整個攤開，價格也要2千元以上，5天4夜下來就要8千元。

另外交通費大概3千元，飲食上則是找便宜的，例如一餐1000日幣，5天下來加一加也要1萬日幣，大概台幣2千元左右，其他還沒算到的景點門票，就要至少3萬元，讓原PO直呼「貴到不行」。

他嘆如果吃住都選好一點的，5天4夜下來花費5萬跑不掉，「也不是每天住五星級、吃多好那種，就要5萬欸」，物價之高也讓原PO好奇，「日本旅行這麼貴，大家還一直去？」

貼文引來不少網友吐槽，「你這樣還不如國旅」、「你可以選擇國旅啊！幹嘛非得跟風去日本」、「去哪了？有很多便宜的地方不去嗎？」、「飯店1500左右的明明很多」、「日本5萬可以玩到爽到升天欸」、「你可以去便宜的地方，那麼多國可以去逛何必去日本？韓國呢？台灣鄰近那麼多國家耶」、「旅行是享受不是省錢」、「還是屌打國旅，台灣的飯店住不起」。

但也有人同意花費真的很貴，「光是機票就貴到爆炸」、「前陣子去東京，含早餐一晚要8000，房間還超小」、「機票哪有這麼便宜！真的很便宜的機票都要去搶吧」；其中一名網友透露和另一半去年聖誕節前後去北海道，經濟艙+托運來回機票就要2萬5，兩個人就5萬元，其他還有住宿、租車、油錢，還沒算吃喝玩樂，一個人就要4萬元，讓他大嘆真的超貴。