他怨高鐵台中站道路亂「容易迷路」 苦主點頭：中部百慕達不是叫假的

高鐵縮短了台灣南北的距離，已成為不少人出遊、洽公的交通工具首選，不過有網友抱怨高鐵台中站的道路很亂，如果不小心走錯了，就得要多繞一圈，讓他無奈地說「到底什麼時候要改？」貼文引起熱議，不少人也分享相同經驗。

原PO在PTT以「在烏日高鐵迷路是正常的嗎？」為題發文，他說高鐵台中站的路真的亂七八糟，如果走錯路就準備多繞一圈，而這樣的情形也不是第一天有人講了，新聞還報導過很多次，但相關單位就是沒有想要改，讓他非常無言。

他批評只會宣傳三鐵共構、鄰台74線，結果連個平面道路都這麽亂，直呼「我就看什麼時候會改？」

貼文引起不少討論，「道路設計太智障，也間接導致烏日高鐵漲不起來，裡面的區域被道路死亡分割成很多塊」、「道路設計複雜沒關係，至少標示清楚一點，這點基本功都做不好」、「迷路是人的問題，不是路」、「正常，我台中人偶爾才去一樣迷路」、「中部百慕達不是叫假的」。

許多苦主也分享經驗，「我依稀記得我至少繞過三次路，那道路規劃真讓人反感」、「汽車的還好一點，機車的根本迷宮」、「以前沒有Google Map我騎到迷路，後來騎到環中路才出來，開車比較簡單，就繞圓圈而已，騎車還會怕是不是會上交流道」、「我沒有迷路，但常覺得自己違規」、「去兩次都在那邊繞來繞去，指標完全無法理解」、「原來不是只有我有這種感覺，每次去台中租車玩，要還車感覺都在憑運氣」。

聯合新聞網《發燒車訊》也曾報導過，台中高鐵站區三鐵共構，軌道把原有的道路切割，又有台74線中彰投快速道路匝道匯入，地下道、橋梁特別多，加上路名相似如繞口令，常有人因此迷路，也被人戲稱為「中部百慕達」、「台中高鐵迷宮」。