外國遊客驚呼台灣1景點「像世外桃源」 卻看不到人潮

台灣擁有豐富的天然景觀，不論山林還是海景，總吸引不少愛好大自然的遊客造訪。有一名來自紐西蘭的外籍遊客表示，他驚訝台灣海邊都看不到戲水的人潮，不懂明明擁有美麗的景色，為何台灣人都不愛去海邊享受大自然？貼文引起熱議，許多台灣網友也留言解答。

這名外籍旅客約翰（John Wrot）在Reddit論壇發文，他說兩個月前來台灣旅遊，但至今仍然很疑惑為何大家都只待在大都市，而不去海邊？約翰說自己到了北海岸、東海岸，感覺像是來到了一個完全不同的國家，不僅有清澈海水、柔軟沙灘，而且幾乎沒什麼人潮，就像來到一處世外桃源。

但讓他驚訝的是，台灣似乎沒有盛行游泳或到海邊玩的文化，即使在酷熱的天氣裡，仍然看不到有人在海邊戲水，反觀在紐西蘭，只要天氣晴朗，海灘上就擠滿了人。

約翰表示自己知道台灣以夜市、美食、山脈聞名，但大家似乎都只待在大都市裡，尤其是台北市中心，反而不太愛往戶外活動，這也讓他覺得台灣的海岸線被低估了。他希望能聽到大家分享台北以外最喜歡的地方，尤其是值得更多關注的海邊。

貼文引來不少台灣網友的回應，「台灣又熱又潮濕，沒人想離開冷氣房。就算你去了海灘，沙灘上太熱，離開水面後又太潮濕。對大多數人來說，這不值得」、「除了上面提到的這些，你還會驚訝地發現，有這麼多台灣人不會游泳」、「大多數台灣人不喜歡皮膚曬黑」、「由於離岸流強勁，北部和東部沿海水域對游泳者來說非常危險」、「因為到處都是垃圾，水也被污染了」、「西海岸的海灘大多很髒，環境很差。東海岸從南澳到台東一帶，海流非常危險，海灘多石，靠近海岸的地方水很深」。