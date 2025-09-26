快訊

氣爆後停業…中市府核准台中新光三越恢復使用 9月27日正式復業

陸軍北測中心傳意外！士兵遭雲豹甲車撞擊 內臟多處破裂重傷送醫

關稅空襲嚇跑外資！三大法人砍351億元 自營商也撤退了

聽新聞
0:00 / 0:00

外國遊客驚呼台灣1景點「像世外桃源」 卻看不到人潮

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為白沙灣。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影
圖為白沙灣。聯合報系資料照片／記者曾健祐攝影

台灣擁有豐富的天然景觀，不論山林還是海景，總吸引不少愛好大自然的遊客造訪。有一名來自紐西蘭的外籍遊客表示，他驚訝台灣海邊都看不到戲水的人潮，不懂明明擁有美麗的景色，為何台灣人都不愛去海邊享受大自然？貼文引起熱議，許多台灣網友也留言解答。

這名外籍旅客約翰（John Wrot）在Reddit論壇發文，他說兩個月前來台灣旅遊，但至今仍然很疑惑為何大家都只待在大都市，而不去海邊？約翰說自己到了北海岸、東海岸，感覺像是來到了一個完全不同的國家，不僅有清澈海水、柔軟沙灘，而且幾乎沒什麼人潮，就像來到一處世外桃源。

但讓他驚訝的是，台灣似乎沒有盛行游泳或到海邊玩的文化，即使在酷熱的天氣裡，仍然看不到有人在海邊戲水，反觀在紐西蘭，只要天氣晴朗，海灘上就擠滿了人。

約翰表示自己知道台灣以夜市美食、山脈聞名，但大家似乎都只待在大都市裡，尤其是台北市中心，反而不太愛往戶外活動，這也讓他覺得台灣的海岸線被低估了。他希望能聽到大家分享台北以外最喜歡的地方，尤其是值得更多關注的海邊。

貼文引來不少台灣網友的回應，「台灣又熱又潮濕，沒人想離開冷氣房。就算你去了海灘，沙灘上太熱，離開水面後又太潮濕。對大多數人來說，這不值得」、「除了上面提到的這些，你還會驚訝地發現，有這麼多台灣人不會游泳」、「大多數台灣人不喜歡皮膚曬黑」、「由於離岸流強勁，北部和東部沿海水域對游泳者來說非常危險」、「因為到處都是垃圾，水也被污染了」、「西海岸的海灘大多很髒，環境很差。東海岸從南澳到台東一帶，海流非常危險，海灘多石，靠近海岸的地方水很深」。

美食 夜市 紐西蘭

延伸閱讀

三民高中勇奪「2025世界青少年沙灘巧固球錦標賽」冠軍

「不可妥協」要素！婚姻不只靠愛情：13個被忽略的幸福關鍵

大讚盧秀燕游泳政策 郝龍斌自嘲曾因這事「兒子不支持我選台北市長」

空氣不如蘋果香！紐西蘭蘋果「香脆甜魔力」，從阿嬤到型男都被圈粉

相關新聞

外國遊客驚呼台灣1景點「像世外桃源」 卻看不到人潮

台灣擁有豐富的天然景觀，不論山林還是海景，總吸引不少愛好大自然的遊客造訪。有一名來自紐西蘭的外籍遊客表示，他驚訝台灣海邊都看不到戲水的人潮，不懂明明擁有美麗的景色，為何台灣人都不愛去海邊享受大自然？貼文引起熱議，許多台灣網友也留言解答。

上一代求實用、這一代買可愛？ Labubu現象掀價值觀戰火

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）在全球掀起熱潮，旗下人氣IP「拉布布」（Labubu）更是搶翻天。有一名女網友對此現象感到不解，認為許多年輕人只要覺得娃娃可愛就願意掏錢買單，價值觀和上一代完全不同，直言「年輕人花錢買娃娃到底在想什麼？」

他見1顆蛋黃酥95元「等於一個便當」 專家分析關鍵曝合理售價

提到中秋節最應景的食物，除了月餅、文旦以外，不少人都會想到蛋黃酥，但隨著物價攀升，蛋黃酥一年比一年貴。有一名網友日前在麵包店看到架上的蛋黃酥一顆賣95元，讓他嚇了一跳，直呼「合理嗎？」

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

「低頭看股」成台灣獨特通勤文化？近日，一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，「有大量乘客盯著手機螢幕，看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。這個觀察迅速引起熱議，不少網友認為，這種查看股市動態的現象在台灣相當普遍，甚至有人調侃：「台灣搭車就像看運動比賽一樣，大家都在關注股價。」

中秋禮盒該怎麼挑？「口味vs.數量」掀網友激辯

中秋節將至，不少人已經開始收到各式各樣的伴手禮。有網友就分享，收到皇樓「皇十二雙層禮盒」後覺得驚艷，並好奇若禮盒口味豐富、種類齊全，是否會比單一口味更受歡迎？引發網友熱烈討論。

台灣沒小偷？日本女孩見超商擺設驚訝 「我若是店員超擔心」

台灣治安有目共睹！在台灣工作的大阪女網友Erica近日在粉專驚呼「台灣沒有小偷嗎？」。她解釋，近日去超商買東西，意外發現超商外堆滿要販賣的衛生紙和其他物品，不但沒人看管，店員在店裡也完全看不到外面，儘管如此卻沒有發生偷竊狀況，儘管如此卻沒有發生偷竊狀況，讓她非常驚訝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。