上一代求實用、這一代買可愛？ Labubu現象掀價值觀戰火

大陸潮玩品牌泡泡瑪特（Pop Mart）在全球掀起熱潮，旗下人氣IP「拉布布」（Labubu）更是搶翻天。有一名女網友對此現象感到不解，認為許多年輕人只要覺得娃娃可愛就願意掏錢買單，價值觀和上一代完全不同，直言「年輕人花錢買娃娃到底在想什麼？」

原PO在Dcard上發文表示，最近看到Labubu價格波動，讓她忍不住比較父母那一輩與現在年輕人價值觀的差異。她說爸媽那一代注重實用性，買東西前都要考慮CP值，但自己這一代的年輕人卻願意為情感價值買單，也就是說「只要覺得娃娃可愛就值得」。

原PO說「收集」這件事有社交功能，大家買了商品後會在群組分享討論，而近期Labubu價格暴跌，讓很多人瞬間清醒了，明白了不是什麼東西都能投資，因此她認為如果只是純收集可以，但千萬別當成賺錢工具，純粹享受樂趣就好，這樣才不會被市場情緒綁架。

貼文一出引起熱議，不少人認同原PO的看法，「一堆人覺得可以投資，買了不要了，再賣也不虧，甚至還能賺錢，還有可以吸到大量的流量，真心喜歡那個娃娃的應該不到10%」、「坦白說後來進場的都是賭一個而已，炒作的市場就這樣運作」、「只把保不保值當作購買的理由，就只是把它當賺錢工具而已。這東西之前價格炒成這樣，可想而知大部分人根本不是為愛而買」、「的確是蠻多人在當賺錢工具，所以才炒那麼高，賺到錢的早就跑了，剩下就是韭菜」。

但也有網友不以為然，「不就流行的東西不同而已嗎？」、「不是老一輩注重CP值，是婚後開始注重CP值。2個人賺的錢要5個人花，跟1個人賺的錢1個人花，能比嗎？」、「以前明明也有，沒看到芭比娃娃有多紅嗎？」、「買的人能開心，那就有發揮到作用。什麼時候買自己喜歡的東西還要經過別人喜歡認同才可以？」、「每個時代流行的東西不同而已，撇除買來投資的真的傻，爸媽的年代同樣有時下流行的東西，同樣有跟風、比較、炫耀這些事，只是跟現在網路社群的模式不太一樣而已」。