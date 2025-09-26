他見1顆蛋黃酥95元「等於一個便當」 專家分析關鍵曝合理售價

提到中秋節最應景的食物，除了月餅、文旦以外，不少人都會想到蛋黃酥，但隨著物價攀升，蛋黃酥一年比一年貴。有一名網友日前在麵包店看到架上的蛋黃酥一顆賣95元，讓他嚇了一跳，直呼「合理嗎？」

這名網友在Threads貼出照片，表示日前到一家麵包店消費，看到店家已經將蛋黃酥上架販售，金黃的酥皮讓人看了垂涎欲滴，但看到價格卻讓人瞬間冷卻下來，因為一顆就要價95元。原PO忍不住倒吸一口氣說，「一顆蛋黃酥這個價格合理嗎？已經等於一個便當了」。

貼文引起熱議，有人也認為售價太貴，「誇張的通膨，我們高雄有一家無名蛋黃酥，吃起來的口感跟彰化不二坊差不多，一顆50有找」、「現在的物價，放到經濟比較不好的家庭，他們會選擇一個便當2個人吃，真的很讓人心酸」、「自從一顆超過40元後再也沒有買過，不是生活必需品」、「貴到不想吃，去買個便當比較有性價比」、「一顆蛋黃酥要95元真的有點誇張」、「我寧可吃一個排骨便當」、「95寧願去買雞排，還有找」。

但也有網友替店家反駁，「不說烘焙原物料上漲，材料給我、工具硬體設備給我我也做不出來，何況蛋黃酥那麼難，合理」、「身為烘培人，食材成本+人工費用+水電費用=95，不算貴喔」、「合理啊，自己去看看原料價格再算上人工」、「為什麼西式甜點可以貴，中式甜點一定要便宜？」、「有些錢還是要讓人賺到的」、「好吃可以，因為自己做我覺得很麻煩」。

對於蛋黃酥的定價，烘焙老師呂昇達在臉書發文表示關鍵在於「價值」，例如老店的價值、名店的價值、個人工作室的價值。他解釋蛋黃酥的合理售價是「完整成本的3倍」，而完整成本不是只有算食材，還包括「包材成本」、「水電與烘焙設備的折舊」、「人事與人工費用」、「場地租金與雜支」、「宅配耗損、退換貨成本」，也因此如果1顆成本是30元，那售價就會落在90-100元上下。

呂昇達觀察今（2025）年蛋黃酥市場價格，親民一點的有50–75元／顆，最貴的也有到99–180元／顆，他認為價差會這麼大，原因不是只有成本而已，還有品牌定位與價值溝通。