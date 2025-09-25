台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

「低頭看股」成台灣獨特通勤文化？近日，一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，有大量乘客盯著手機螢幕，「看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。這個觀察迅速引起熱議，不少網友認為，這種查看股市動態的現象在台灣相當普遍，甚至有人調侃：「台灣搭車就像看運動比賽一樣，大家都在關注股價。」

有外國網友在論壇「Reddit」發文，他吃驚表示，每次搭高鐵時，都會看到許多台灣人盯著手機螢幕，看畫面上的「紅綠數字上下跳動」，幾乎是隨時隨地都在看股。此外，不只是通勤族，辦公室內也常見員工打開股市APP，即時關注自己的投資狀況或進行買賣操作。原PO認為，這種熱衷投資股票的現象「既瘋狂又特有」，不禁好奇發問：「當沖在台灣是一種流行嗜好嗎？」

貼文曝光後引來不少網友留言，有人認為「低頭看股」的現象在台灣相當普遍，「投資已經深入日常生活，很多人甚至把看股價當作娛樂」、「計程車司機在紅燈時也會打開交易平台，看起來不像是專業投資者，但這種快速買賣的行為很常見」、「當沖雖然不是全民習慣，但查看投資動態、買賣股票是台灣人很熱衷的事」、「如果你工作薪水有限，唯一逃脫平凡生活的方式，就是在股市或加密貨幣中搏一搏」。

此外，也有網友分析，1980年代台灣經濟高速發展時，甚至有「台灣錢淹腳目」的說法，台股正好迎來大繁榮，不少人因此大賺一筆，自那之後，投資股票就成了台灣社會的一股風潮。還有人分享，早在20至30年前來台時，就發現投資股票是台灣人的一大嗜好，長輩話題幾乎都圍繞著股票情報，「他們有大把時間整天盯著股市新聞」。