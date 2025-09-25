快訊

花蓮光復鄉滿地泥濘！民眾自發救援老闆哽咽 網感動：看見台灣人的溫暖

洪水重創市區布滿泥沙 花蓮縣宣布光復鄉明天繼續停班停課

獨／民宅淪軍火庫！黑幫囤10槍200發彈 警攻堅赫見M16步槍

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，有大量乘客盯著手機螢幕，「看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。示意圖／AI生成
一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，有大量乘客盯著手機螢幕，「看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。示意圖／AI生成

「低頭看股」成台灣獨特通勤文化？近日，一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，有大量乘客盯著手機螢幕，「看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。這個觀察迅速引起熱議，不少網友認為，這種查看股市動態的現象在台灣相當普遍，甚至有人調侃：「台灣搭車就像看運動比賽一樣，大家都在關注股價。」

有外國網友在論壇「Reddit發文，他吃驚表示，每次搭高鐵時，都會看到許多台灣人盯著手機螢幕，看畫面上的「紅綠數字上下跳動」，幾乎是隨時隨地都在看股。此外，不只是通勤族，辦公室內也常見員工打開股市APP，即時關注自己的投資狀況或進行買賣操作。原PO認為，這種熱衷投資股票的現象「既瘋狂又特有」，不禁好奇發問：「當沖在台灣是一種流行嗜好嗎？」

貼文曝光後引來不少網友留言，有人認為「低頭看股」的現象在台灣相當普遍，「投資已經深入日常生活，很多人甚至把看股價當作娛樂」、「計程車司機在紅燈時也會打開交易平台，看起來不像是專業投資者，但這種快速買賣的行為很常見」、「當沖雖然不是全民習慣，但查看投資動態、買賣股票是台灣人很熱衷的事」、「如果你工作薪水有限，唯一逃脫平凡生活的方式，就是在股市或加密貨幣中搏一搏」。

此外，也有網友分析，1980年代台灣經濟高速發展時，甚至有「台灣錢淹腳目」的說法，台股正好迎來大繁榮，不少人因此大賺一筆，自那之後，投資股票就成了台灣社會的一股風潮。還有人分享，早在20至30年前來台時，就發現投資股票是台灣人的一大嗜好，長輩話題幾乎都圍繞著股票情報，「他們有大把時間整天盯著股市新聞」。

台灣人 高鐵 台股 通勤族 低頭族 Reddit 當沖 投資人 股票 ETF

延伸閱讀

ChatGPT更懂買機票？旅客一招找到最划算航班 省近半票價秘密曝光

自以為健康？創業家點名「5習慣」延緩失智 亂補保健品害大腦老更快

阿嬤自己烤蛋糕…9歲孫女吃完「流白色液體」慘死 貓咪舔完也身亡

突繼承4千萬遺產！日平凡上班族提前退休追夢 7年後人生崩潰

相關新聞

台灣特有文化？外國人見高鐵上一幕驚呼 一票網友不意外：台人很熱衷

「低頭看股」成台灣獨特通勤文化？近日，一名外國人分享在台搭乘高鐵時的觀察，他表示，每次搭車都能發現，「有大量乘客盯著手機螢幕，看紅綠數字上下跳動」，並推測這些低頭族可能是當沖的投資者。這個觀察迅速引起熱議，不少網友認為，這種查看股市動態的現象在台灣相當普遍，甚至有人調侃：「台灣搭車就像看運動比賽一樣，大家都在關注股價。」

中秋禮盒該怎麼挑？「口味vs.數量」掀網友激辯

中秋節將至，不少人已經開始收到各式各樣的伴手禮。有網友就分享，收到皇樓「皇十二雙層禮盒」後覺得驚艷，並好奇若禮盒口味豐富、種類齊全，是否會比單一口味更受歡迎？引發網友熱烈討論。

台灣沒小偷？日本女孩見超商擺設驚訝 「我若是店員超擔心」

台灣治安有目共睹！在台灣工作的大阪女網友Erica近日在粉專驚呼「台灣沒有小偷嗎？」。她解釋，近日去超商買東西，意外發現超商外堆滿要販賣的衛生紙和其他物品，不但沒人看管，店員在店裡也完全看不到外面，儘管如此卻沒有發生偷竊狀況，儘管如此卻沒有發生偷竊狀況，讓她非常驚訝。

台灣廟宇太亂、太花？ 他列5問題直言「不如日本神社」反挨轟

你喜歡台灣的街景嗎？一名網友覺得台灣廟宇設計「亂、花、雜」，更列出5大問題，認為與日本神社、西方教堂或韓國廟宇相比，缺乏美學規劃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台灣手搖飲霸主是哪家？一票網友推「它」：品質穩定、價格合理

台灣人愛喝手搖飲，一條街上隨處可見眾多手搖飲品牌。對此，一名網友表示50嵐能穩坐市場多年，好奇「為什麼這麼厲害？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝

許多人為了方便，都會簡單吃泡麵解決一餐。一名網友分享，他覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。