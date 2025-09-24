中秋禮盒該怎麼挑？「口味vs.數量」掀網友激辯

中秋節將至，不少人已經開始收到各式各樣的伴手禮。有網友就分享，收到皇樓「皇十二雙層禮盒」後覺得驚艷，並好奇若禮盒口味豐富、種類齊全，是否會比單一口味更受歡迎？引發網友熱烈討論。

原PO在「mobile01」論壇表示，這款禮盒雙層設計少見，打開後蘭舟酥花生與芝麻香氣濃郁，紅茶桃酥帶有茶香與童年回憶，直呼「這盒無雷，很好吃」，也讓他認為「伴手禮果然要多才顯得豐富」。

許多網友附和，多種口味更能討喜，「吃到最後不會膩」、「收禮人喜歡的機率更高」，還有人笑説「種類豐富，自己也能吃到爽」、「最開心的是自己偷偷先打開幾個，口味多真的比較有樂趣」。

但也有人持不同意見，認為數量比種類更實在，「單一口味多一點，分給同事比較方便」、「好吃才是重點」；更有人直言，「外包裝精美，內容物卻縮水一半」，批評過度包裝毫無必要。

部分網友則點名皇樓禮盒口味確實不錯，「蘭舟酥、紅茶桃酥真的沒雷」、「茶香味很特別，懷念小時候的味道」，並感嘆「現在鐵盒很少做雙層設計了」，若能兼顧美味與實用，才是真正能為中秋加分的伴手禮。