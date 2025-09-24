台灣沒小偷？日本女孩見超商擺設驚訝 「我若是店員超擔心」

台灣治安有目共睹！來自日本大阪、在台灣工作的女網友Erica近日在粉專驚呼：「台灣沒有小偷嗎？」她解釋，近日去超商買東西，意外發現超商外堆滿要販賣的衛生紙和其他物品，不但沒人看管，店員在店裡也完全看不到外面，儘管如此卻沒有發生偷竊狀況，讓她非常驚訝。

Erica在Instagram發文表示，前幾日去超商買台灣限定商品，卻觀察到要賣的衛生紙、餅乾等商品通通被放在門外，好奇「都沒有人偷嗎？」，甚至有時店員會直接待在後方倉庫，連人影都沒有，直言如果自己是店員會很擔心。她還補充，有時到咖啡廳，許多台灣人都會把錢包、包包放桌上就離開，這是日本看不到的光景。

Erica解釋，大阪治安不好，甚至有「小心啊，我說的就是你，那個包包」口號來提醒大眾注意隨身物品。她回憶，在日本工作時，小店一定會排兩個人上班，一個人休息時，另一個人一定在店裡。過去她在澳洲曾一個人上班，那時因為偷竊狀況頻繁，每次去廁所都會鎖店門。

影片尾聲她也提醒「台灣人去國外一定要小心」，雖然清楚台灣也不是完全沒有偷竊問題，也知道相較於偷竊，交通事故和詐騙比較嚴重，但發現大家晚上窗戶都會開著，她還是覺得比日本安全。

影片曝光後許多台灣網友紛紛發表看法，「還是會偷啦，只是比例真的算低，台灣都偷你不會痛但困擾的東西」、「台灣人真的很善良又守法」、「所以台灣人出國是真的很容易被偷東西」、「雨傘真的是超容易被偷，氣死，尤其下雨天」、「機車鑰匙忘了拔，機車也不會被偷，普遍的台灣人都很善良啦」、「但是雨傘、機車抹布真的都會被偷」、「上週在台北新光三越包包放座位上離開30分鐘，也原封不動！只能說我愛台灣」。