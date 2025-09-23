快訊

台灣廟宇太亂、太花？ 他列5問題直言「不如日本神社」反挨轟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友覺得台灣廟宇設計「亂、花、雜」，更列出5大問題，認為與日本神社、西方教堂或韓國廟宇相比，缺乏美學規劃。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影
一名網友覺得台灣廟宇設計「亂、花、雜」，更列出5大問題，認為與日本神社、西方教堂或韓國廟宇相比，缺乏美學規劃。聯合報系資料照片／記者徐白櫻攝影

你喜歡台灣的街景嗎？一名網友覺得台灣廟宇設計「亂、花、雜」，更列出5大問題，認為與日本神社、西方教堂或韓國廟宇相比，缺乏美學規劃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「台灣廟宇是不是可以進化一下」為題，指出台灣廟宇有5大問題：第一，屋頂總是尖銳翹翹的，搭配一堆龍獸裝飾，遠看像是一堆蟲子、蜈蚣在上面爬；第二，無論是柱子、牆壁、天花板都充滿各種雕刻，近看雖然不錯，但遠看就是雜亂無章，無法呈現莊嚴的俐落感。

第三，台灣廟宇總是五顏六色，與自然景觀格格不入；第四，建築材料使用大量石材，過於冷漠，無法跟大自然融合；第五，神與佛應是光明、開放且莊嚴，但台灣廟宇內部總是微微紅光，給人恐怖陰森的感覺。

原PO表示，對比日本神社承襲唐代氣度、韓國廟宇吸收宋代典雅風格，都看出背後有讀書人對美學的思考，直言台灣廟宇繼承清代風格，卻太想要展現霸氣、喜氣，結果顯得「亂、花、雜」，呼籲台灣廟宇應重新思考美學設計。

貼文一出，多數網友對於原PO看法不以為然，「你只是喜歡國外的而已，台灣傳統廟宇是許多傳統工藝的展現集大成之作，就如同國外的巴洛克建築似的，這樣的精美工藝要放到國外你或許才會欣賞」、「標準的崇洋媚外，有涵養的人都知道台灣廟宇是高含量的藝術工藝」、「台灣的廟宇也分很多種，你還是多唸書吧！更何況，龍被安排在屋脊屋角是有歷史及文化意義的」、「你出錢啊，外國月亮比較圓，你就讓它圓回台灣」、「那是因為你已經看膩了，外國人來台灣旅遊看到廟宇，也是覺得很美很新奇」。

日本 神社 建築 教堂 外國人

