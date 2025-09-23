台灣手搖飲霸主是哪家？一票網友推「它」：品質穩定、價格合理

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇50嵐能穩坐市場多年，「為什麼這麼厲害？」。示意圖／AI生成
一名網友好奇50嵐能穩坐市場多年，「為什麼這麼厲害？」。示意圖／AI生成

台灣人愛喝手搖飲，一條街上隨處可見眾多手搖飲品牌。對此，一名網友表示50嵐能穩坐市場多年，好奇「為什麼這麼厲害？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台Threads表示，近期觀察到清玉、清心、一芳、迷客夏等品牌，有些已經倒掉或者品牌不如以往強勢，唯獨50嵐始終坐穩市場，保持高人氣，好奇發問「為什麼50嵐永遠都是那麼強？」

貼文一出後，不少網友透露關鍵，「品質穩定！稽查人員有很大的功勞，避免店家搞壞商譽，真的不簡單」、「品質穩定、服務到位、乾淨簡潔，我家巷口倒了好幾家飲料店，唯獨50嵐幾十年來屹立不搖」、「品質穩定，而且沒有一堆奇怪的新產品」、「出門在外喝50嵐最穩」、「因為價格是最合理的」、「重點50嵐厲害的地方，都沒有聯名！杯子永遠都是那個亮亮的黃色」、「茶葉品質有顧，喝得出來，有中杯也很重要，不喜歡強迫大杯沒得選的店」。此外，該貼文也釣出50嵐小編，推薦熱門品項「肯定是永遠的1號-四季春珍波椰」。

不過，也有部分網友回應，「清心其實也很穩定，他只是店看起來比較暗而已」、「清心粉在此」、「清心不弱吧 只是現在的人注重健康比較不喝飲料了」、「迷客夏沒有變弱呀？」、「我這邊的50嵐應該快收了，整個生意差到不行」、「大部份50嵐Google評價都不高」。

