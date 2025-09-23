葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝
許多人為了方便，都會簡單吃泡麵解決一餐。一名網友分享，他覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享品嘗維力素炸醬麵的影片，先用熱水泡開泡麵後，在泡麵碗戳出三個小洞瀝掉湯汁，再倒入整包醬料攪拌均勻，最後加入搗碎的皮蛋和蔥花，大讚「真的意外超好吃」。
貼文一出後，不少同好也力推素食口味，「素食的比較好吃」、「素的湯比較好喝」、「我只吃素食版的，而且湯包也好喝！有料」、「素的維力炸醬麵要加牛肉片，會更好吃」、「20多年前就流行素的加皮蛋跟生蒜了」。
還有其他網友表示，「看用這個方法倒湯，內行人」、「靈魂肯定是蔥」、「好霸氣的吃法，感覺吃得很爽」、「為什麼看別人泡的，都比我好吃」、「蒜頭無敵，配蒜頭更好吃」、「不知道是自己的心理作用？我覺得還是原味好吃」。
