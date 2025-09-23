葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝

新北耶誕城是新北市每年年底的大型活動，總是吸引滿滿人潮蒞臨，但也因為遊客太多，導致交通容易堵塞，不少板橋居民苦不堪言。有一名在地網友發文，表示日前在路邊看到有工程人員在綁耶誕城的彩燈，讓他驚訝也太早動工了吧，貼文一出引起不少討論。

2025-09-22 21:33