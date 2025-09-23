快訊

強勁水流直沖！花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流 沖毀馬太鞍溪橋

葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。示意圖／Ingimage
原PO覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。示意圖／Ingimage

許多人為了方便，都會簡單吃泡麵解決一餐。一名網友分享，他覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享品嘗維力素炸醬麵的影片，先用熱水泡開泡麵後，在泡麵碗戳出三個小洞瀝掉湯汁，再倒入整包醬料攪拌均勻，最後加入搗碎的皮蛋和蔥花，大讚「真的意外超好吃」。

貼文一出後，不少同好也力推素食口味，「素食的比較好吃」、「素的湯比較好喝」、「我只吃素食版的，而且湯包也好喝！有料」、「素的維力炸醬麵要加牛肉片，會更好吃」、「20多年前就流行素的加皮蛋跟生蒜了」。

還有其他網友表示，「看用這個方法倒湯，內行人」、「靈魂肯定是蔥」、「好霸氣的吃法，感覺吃得很爽」、「為什麼看別人泡的，都比我好吃」、「蒜頭無敵，配蒜頭更好吃」、「不知道是自己的心理作用？我覺得還是原味好吃」。

素食 皮蛋 蒜頭 維力炸醬麵

延伸閱讀

出家人也來搶iPhone？ 網笑：蘋果是素的沒毛病

包裹收件人竟叫「古顧估」 網笑翻：唸出來以為在學雞叫

他1句「台灣挖不到恐龍骨」遭炎上 網曝驚人背景幫平反

無法克制消費！她信用卡全停改用「這張」 網見關鍵問題全搖頭

相關新聞

台灣手搖飲霸主是哪家？一票網友推「它」：品質穩定、價格合理

台灣人愛喝手搖飲，一條街上隨處可見眾多手搖飲品牌。對此，一名網友表示50嵐能穩坐市場多年，好奇「為什麼這麼厲害？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

葷素有差？他推1泡麵素食款更好吃 老饕點頭：湯比較好喝

許多人為了方便，都會簡單吃泡麵解決一餐。一名網友分享，他覺得維力炸醬麵要選「素的口味」，比一般款吃起來更好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

赴日旅遊有比國旅便宜嗎？網友意見一面倒：真的沒得比

國旅因高昂的費用，讓不少民眾寧願花錢出國。對此，一名網友分享，去日本旅遊和國旅相比，日本絕對是大勝，但飛一趟至少要花上萬元，因此好奇「飛日本真的比較便宜嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

板橋人見路邊1景象驚「這麼早開始？」 在地人崩潰：惡夢來了

新北耶誕城是新北市每年年底的大型活動，總是吸引滿滿人潮蒞臨，但也因為遊客太多，導致交通容易堵塞，不少板橋居民苦不堪言。有一名在地網友發文，表示日前在路邊看到有工程人員在綁耶誕城的彩燈，讓他驚訝也太早動工了吧，貼文一出引起不少討論。

出家人也來搶iPhone？ 網笑：蘋果是素的沒毛病

iPhone 17系列近日正式開賣，許多果粉湧入各大蘋果專賣店。不過，有民眾驚訝發現，開賣當天竟有多位「出家人」現身排隊，引發熱烈討論。

包裹收件人竟叫「古顧估」 網笑翻：唸出來以為在學雞叫

你有看過最奇妙的包裹收件者姓名嗎？近日一名網友分享自己領蝦皮包裹時，赫然發現收件人姓名竟是「古顧估」，乍看之下完全像公雞啼叫的「咕咕咕」，讓他當場笑翻，直呼：「你再說一次，你叫什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。