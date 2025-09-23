赴日旅遊有比國旅便宜嗎？網友意見一面倒：真的沒得比

國旅因高昂的費用，讓不少民眾寧願花錢出國。對此，一名網友分享，去日本旅遊和國旅相比，日本絕對是大勝，但飛一趟至少要花上萬元，因此好奇「飛日本真的比較便宜嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「飛日本玩，真的比國旅便宜嗎？」為題，指出自己曾去東京旅遊，整體品質肯定是日本大勝台灣，但他認為去日本一趟至少也要花上萬元，好奇「台灣國內玩，需要這麼貴嗎？」

貼文一出，不少人都表示寧願選擇去日本，「同樣5萬塊，你去墾丁玩7天不就知道差異了」、「一定比國旅貴，但CP值大勝」、「你在台灣旅遊花上萬元只會被笑」、「情緒價值就差很多了，國旅就算便宜，我還是寧願多花一兩萬去日本」、「日本可以購物回血，台灣只有坑你」、「現在講的是CP值」。

此外，也有部分網友點出國旅問題，「國旅住宿貴，所以現在國旅很多都是一日遊」、「國旅的問題是貴又無聊」、「問題是國旅品質差、交通規劃爛得跟什麼一樣，完全沒辦法開心玩」、「國旅的旅遊情緒無法延續，景點拍照打完卡之後就結束了」。