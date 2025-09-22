板橋人見路邊1景象驚「這麼早開始？」 在地人崩潰：惡夢來了

新北耶誕城是新北市每年年底的大型活動，總是吸引滿滿人潮蒞臨，但也因為遊客太多，導致交通容易堵塞，不少板橋居民苦不堪言。有一名在地網友發文，表示日前在路邊看到有工程人員在綁耶誕城的彩燈，讓他驚訝也太早動工了吧，貼文一出引起不少討論。

這名網友在Threads發文表示，日前在路上看到市府開始在板橋周邊綁彩燈，讓他驚訝地說「每年都是9月中開始綁嗎？」原PO說依照以往的經驗，大概10月就不要經過市政府附近了，因為從小到大被荼毒怕了，每次一到舉辦耶誕城活動期間，就得要忍受增加不少通勤時間。

貼文引起熱議，「板橋人不喜歡這則貼文」、「板橋惡夢城要來了嗎？」、「不喜歡耶誕城，每次捷運都是人擠人」、「板橋人的塞車地獄」、「感覺爆炸多人」、「該來的終究躲不了」、「已經很久沒去了，因為每年都差不多」、「板橋無限城序幕」、「地獄城降臨」。

還有曾經參與過耶誕城布置的網友透露，路樹綁燈很花時間，樹皮摩擦力大燈線又不能硬拉，只能貼著樹慢慢繞，過程中還會掉一堆樹皮、樹葉、小樹枝，甚至還會遇到很多螞蟻，也因為很耗時間，所以才要提早到9月動工。