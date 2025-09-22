快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

板橋人見路邊1景象驚「這麼早開始？」 在地人崩潰：惡夢來了

聯合新聞網／ 綜合報導
新北歡樂耶誕城每年都吸引眾多人潮參觀。圖／聯合報系資料照片
新北歡樂耶誕城每年都吸引眾多人潮參觀。圖／聯合報系資料照片

新北耶誕城是新北市每年年底的大型活動，總是吸引滿滿人潮蒞臨，但也因為遊客太多，導致交通容易堵塞，不少板橋居民苦不堪言。有一名在地網友發文，表示日前在路邊看到有工程人員在綁耶誕城的彩燈，讓他驚訝也太早動工了吧，貼文一出引起不少討論。

這名網友在Threads發文表示，日前在路上看到市府開始在板橋周邊綁彩燈，讓他驚訝地說「每年都是9月中開始綁嗎？」原PO說依照以往的經驗，大概10月就不要經過市政府附近了，因為從小到大被荼毒怕了，每次一到舉辦耶誕城活動期間，就得要忍受增加不少通勤時間。

貼文引起熱議，「板橋人不喜歡這則貼文」、「板橋惡夢城要來了嗎？」、「不喜歡耶誕城，每次捷運都是人擠人」、「板橋人的塞車地獄」、「感覺爆炸多人」、「該來的終究躲不了」、「已經很久沒去了，因為每年都差不多」、「板橋無限城序幕」、「地獄城降臨」。

還有曾經參與過耶誕城布置的網友透露，路樹綁燈很花時間，樹皮摩擦力大燈線又不能硬拉，只能貼著樹慢慢繞，過程中還會掉一堆樹皮、樹葉、小樹枝，甚至還會遇到很多螞蟻，也因為很耗時間，所以才要提早到9月動工。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

歡樂耶誕城 塞車

延伸閱讀

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

新北板橋堤外廣播電塔驚見雙屍 夫妻雙腳懸空明顯死亡

板橋府中遊龍陸橋拆除 9/19封閉縣民大道一段

新北板橋府中遊龍陸橋走入歷史！9月19日拆梁將封路、公車改道

相關新聞

板橋人見路邊1景象驚「這麼早開始？」 在地人崩潰：惡夢來了

新北耶誕城是新北市每年年底的大型活動，總是吸引滿滿人潮蒞臨，但也因為遊客太多，導致交通容易堵塞，不少板橋居民苦不堪言。有一名在地網友發文，表示日前在路邊看到有工程人員在綁耶誕城的彩燈，讓他驚訝也太早動工了吧，貼文一出引起不少討論。

出家人也來搶iPhone？ 網笑：蘋果是素的沒毛病

iPhone 17系列近日正式開賣，許多果粉湧入各大蘋果專賣店。不過，有民眾驚訝發現，開賣當天竟有多位「出家人」現身排隊，引發熱烈討論。

包裹收件人竟叫「古顧估」 網笑翻：唸出來以為在學雞叫

你有看過最奇妙的包裹收件者姓名嗎？近日一名網友分享自己領蝦皮包裹時，赫然發現收件人姓名竟是「古顧估」，乍看之下完全像公雞啼叫的「咕咕咕」，讓他當場笑翻，直呼：「你再說一次，你叫什麼？

他1句「台灣挖不到恐龍骨」遭炎上 網曝驚人背景幫平反

被譽為「化石先生」的蕭語富，自小熱愛古生物，是台灣第一位專職從事化石挖掘與清修的專家，近日他在Threads上發文，表示台灣挖不到恐龍骨頭，引發部分網友不滿，留言痛批「不喜歡台灣就離開！」

去日本爆買不如回國網購？ 網提關鍵：當地買才比較划算

隨著網路購物愈來愈方便，許多跨國商品透過電商平台也能輕鬆入手。近日就有民眾在PTT發文好奇，既然商品價差不大，為何還要把出國旅遊的時間花在「爆買」上？貼文一出，引發網友熱議。

無法克制消費！她信用卡全停改用「這張」 網見關鍵問題全搖頭

你平常有使用信用卡消費的習慣嗎？一名女網友分享，擔心自己容易過度消費，決定把所有信用卡都停用，打算未來只用簽帳金融卡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。