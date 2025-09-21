出家人也來搶iPhone？ 網笑：蘋果是素的沒毛病
iPhone 17系列近日正式開賣，許多果粉湧入各大蘋果專賣店。不過，有民眾驚訝發現，開賣當天竟有多位「出家人」現身排隊，引發熱烈討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片，表示自己在專賣店排隊時，目睹多名身穿袈裟、戴著口罩的出家人，專注挑選展示商品，讓他驚呼：「出家人也來跟我搶手機！」畫面曝光後，隨即在網路引起瘋傳。
不少網友打趣地說，「Pro渡眾生」、「蘋果在手中，佛祖在心中」、「南無艾奉17 Pro Max」、「蘋果也是素的喔」、「蘋果本無樹，iPhone買一台」、「阿彌陀佛！佛門乃是清淨地，門口只停法拉利」。
不過，也有人持不同立場，認為出家人買手機沒有什麼錯，「出家人也是人，手機只是日常用品」、「不要一竿子打翻一船人，總有害群之馬敗壞形象」。
