聽新聞
0:00 / 0:00
包裹收件人竟叫「古顧估」 網笑翻：唸出來以為在學雞叫
你有看過最奇妙的包裹收件者姓名嗎？近日一名網友分享自己領蝦皮包裹時，赫然發現收件人姓名竟是「古顧估」，乍看之下完全像公雞啼叫的「咕咕咕」，讓他當場笑翻，直呼：「你再說一次，你叫什麼？」
原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，只見包裹上的收件人欄位寫著「古顧估」三字。他打趣說，第一次看到這樣的名字，不知道是巧合還是故意取的，「如果店員當場唸出來，我可能會笑到領不了貨」。
貼文曝光後，立刻引爆留言串，許多網友腦洞大開地留言，「震耳欲聾」、「我家附近都叫4聲，古菇古～顧」、「還好不是叫王望旺」、「就跟你說你兒子要叫翁嗡嗡」、「腦袋開始有聲音出現」、「古顧估～要上班嘍，起床」、「叫你報名字你給我學雞叫」；也有人搞笑模擬現場，「客人：我要取貨，店員：貴姓？末三碼？客人：古731（音似動漫鬼滅之刃角色『我妻善逸』），店員：好久不見了呢，善逸！」
更多網友笑稱這名字根本「有聲音」，光看就能聽到雞啼或鴿子咕咕叫，「唸兩遍天就亮了」、「原來是鴿子先生啊」、「取名：啊啦花瓜會不會被退件？」讓留言區整片被雞叫與鳥叫聲洗版。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言