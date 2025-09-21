他1句「台灣挖不到恐龍骨」遭炎上 網曝驚人背景幫平反

被譽為「化石先生」的蕭語富，自小熱愛古生物，是台灣第一位專職從事化石挖掘與清修的專家，近日他在Threads上發文，表示台灣挖不到恐龍骨頭，引發部分網友不滿，留言痛批「不喜歡台灣就離開！」

蕭語富在原文寫道，「在美國路邊就看得到1.5億年前的恐龍骨頭，在台灣山溝卻只能挖海膽和貝殼。」沒想到貼文遭酸民怒批：「不喜歡台灣就離開」、「國小地理沒學好」、「專家了不起？我打打鍵盤也可以裝專家」。他也在後續回應無奈表示：「發個短文，怎麼有些人很激動…」。

隨後有不少網友出面緩頰，提醒「留言的人知道自己在跟誰說話嗎」，直言蕭語富參與過三角龍頭骨清修、澎湖古鱷修復、鯨鯊與抹香鯨骨架展示等大型工程，更在國際期刊發表研究成果，是台灣古生物界的重量級人物。

也有人指出，蕭語富的話只是如實陳述台灣島嶼形成的地質背景，沒有任何貶低之意，「辛苦研究一輩子專業的人，卻被當成網路釣魚」，「外行人評論專家，真的很荒謬」，網友幽默笑稱，「現在你（蕭語富）可以多加一個頭銜──網路釣魚專家」。