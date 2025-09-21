去日本爆買不如回國網購？ 網提關鍵：當地買才比較划算

隨著網路購物愈來愈方便，許多跨國商品透過電商平台也能輕鬆入手。近日就有民眾在PTT發文好奇，既然商品價差不大，為何還要把出國旅遊的時間花在「爆買」上？貼文一出，引發網友熱議。

原PO分享一張照片指出，圖中多是零食與小物，不少在台灣就能買到，價格和當地差異有限，「與其花大把時間在旅遊途中購物，不如回國後再下單」。他也直言，若只是為了這些品項奔波提貨，似乎就與旅遊初衷背道而馳。

對此，有人直言「價差其實很大」。不少網友表示，日本當地價格加上免稅、滿額折扣與匯率優勢，退稅後更便宜，且部分商品「台灣沒有或代購更貴」，像藥妝、服飾、美妝與家電等類別，在當地買最划算。

也有網友提到藥品、酒類與部分品牌「不開放海外網購、或運送受限」，現場購買最實際；衣鞋更牽涉試穿尺寸，在現場挑選試衣才比較不會踩雷。另有一派表示，購物本身就是旅遊的一部分，所謂「現場shopping的快感」與把日幣花完的滿足感，網購難以取代。

贊同原PO的網友則認為，照片裡多為餅乾、伴手禮等差價有限的小物，其實可以回台灣買就好，出國應把時間留給景點與體驗；也有人提醒，掃貨易超重或囤積過期，不僅花時間，也省不了多少。

整體來看，討論集中在「實質價差（受免稅、匯率、門市活動影響）」、「當地限定或受運送限制」以及「個人消費體驗偏好」。網友提醒，無論爆買或網購，都應留意報關規定、行李重量與保存期限，精準比價、量力而行，才不讓旅費與行李空間白白浪費。

