無法克制消費！她信用卡全停改用「這張」 網見關鍵問題全搖頭

你平常有使用信用卡消費的習慣嗎？一名女網友分享，因擔心自己容易過度消費，決定把所有信用卡都停用，打算未來只用簽帳金融卡。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「一輩子只打算用簽帳金融卡」為題，指出因為無法控制自己的花費，選擇將信用卡全部停掉，決定在學會平衡和控制消費前，都只使用簽帳金融卡，同時好奇是否有人和她一樣？

貼文一出後，不少網友都表示「簽帳卡一樣會過度消費啊」、「除非你一輩子不出國、不刷線上，不然被盜刷超級麻煩，嚴重點甚至會影響你生活開支」、「我建議至少要留一張信用卡，這對未來要辦貸款是很重要的事，至於你說的過度消費，合理，但某方面來說也不對，簽帳金融卡只是讓你不會負債」、「用簽帳金融卡要小心，被盜刷=處理期間該帳戶資金被鎖死，比信用卡麻煩很多」。

此外，也有部分網友回應「要避免自己過度消費的訣竅其實很簡單，約束自己不要使用任何分期功能、每次刷完卡，把刷卡的金額存入信用卡的戶頭裡」、「記帳是很簡單的事情」、「有沒有信用卡不是問題，問題是要學會克制自己消費」、「簽帳卡帳戶跟存款帳戶記得分開，你要控制自己，簽帳卡的帳戶不要放太多錢」。