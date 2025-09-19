大同電鍋為何都是圓的？ 內行人曝：「3要素」是關鍵

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
大同公司自1960年開始生產電鍋，是台灣家庭廚房中的經典家電。 圖／聯合報系資料照
廚房必備的「電鍋」家家戶戶全都有，但有網友發文抱怨，家庭料理常用到「方形、體積較大」的容器，放進電鍋卻不順手，疑惑「為什麼大同電鍋只有圓的、沒有方形？」話題掀起討論，從受熱設計、製造工法到飲食文化，網友各自提出臆測。

有網友指出，電鍋以「底部加熱蒸氣循環」為核心，圓形內鍋能讓熱與蒸氣繞流更平均、減少邊角冷點；若做成方形，四個直角較易出現溫度不均，食材熟度與口感差異會放大。加上傳統工業生產，沖壓、抽深與加熱圈（圓環型）設計本就與「圓鍋」匹配，生產良率與成本更可控，也延續了經典外觀辨識度。

許多人則補充，東方餐廚器皿多為圓盤圓鍋，直接放入電鍋蒸煮最就手；就空間效率而言，在相同周長下「圓形面積最大」，能用較小外殼容納相同容量。內行人提到，市面上確有「方形外殼」的電鍋或電子鍋，但內鍋依舊是圓的，「外方內圓」兼顧收納與受熱。

另有網友從製造端切入，認為圓形鍋體承受壓力較平均、成形容易，方形四角易應力集中、良率受影響；電鍋底部加熱圈多為「圓環」設計，若改成方框，熱分布與成本都不划算。「方鍋在角落常出現燒焦或醬汁堆積，清潔上也較不利」。

網友建議，若常需蒸整條魚或使用大面積方盤，可考慮蒸箱、烤箱或氣炸烤箱等「方形腔體、上／後方發熱」的設備。如仍要使用電鍋處理，則可搭配多層蒸架、深盤圓盆或加大規格的電鍋來解決容器尺寸等問題。

