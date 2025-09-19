他突發奇想在泡麵加1物 眾人直呼噁心：不要玩食物

泡麵沖泡快速、價格便宜，是不少人三餐或宵夜的最佳選擇，有些人會在麵裡加青菜、肉、蛋，除了增添風味以外也增加營養。日前有網友嘗試在泡麵裡加入肉鬆，沒想到創意料理卻讓眾人直呼「噁心」。

這名網友在臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」分享自己的創意，他日前突發奇想，將肉鬆放到泡麵裡一起吃，但肉鬆在吸附湯汁後變得軟爛，口感也不好，讓他苦笑地說，「肉鬆完全不能加泡麵，有夠鹹…肉鬆泡到湯變很噁，湯汁都吸光光」。

貼文讓不少人看傻，「肉鬆配湯只能接受稀飯，麵類無法」、「稀飯才是它的好朋友啦」、「我兩個都愛，但兩個在一起我無法」、「感謝獻身實驗，讚美挑戰精神」、「這什麼監獄吃法？」、「口味可以冷門、可以偏門，但絕對不要邪門」、「浪費食物，別玩了」、「肉鬆只能加在乾料上，除非是清粥」。

內行人解釋肉鬆不適合放泡麵的原因，「肉鬆味道太強烈，放下去應該都那個味道吧？」、「肉鬆本身就比較鹹了，味道很強烈，跟泡麵不搭」、「除了魚鬆以外，絕大多數肉鬆遇水都會變類似棉花或肉泥的口感」、「鹹味就是配淡味才有對比，而且肉鬆都是吃乾的，全泡濕會很噁心」。

還有老饕建議如果肉鬆真要搭配麵食，最好選擇乾麵，「肉鬆要乾麵，濕的噁」、「拌乾麵可能結果會不同」、「用乾麵，做法最後再放肉鬆，還有柴魚片、加一點美乃滋」、「乾麵可以，但不要放太多會太鹹」、「乾麵就很好吃，湯的我不敢」。