凌晨3點山中遇「登山老人團」 內行人曝2原因解釋：很正常

爬山可以接觸大自然，吸收芬多精，還可以強身健體，是許多人喜愛的戶外活動。有一名網友透露，日前凌晨3點看到有好幾位老人家要去爬新竹十八尖山，讓他非常驚訝，不解為何有這麼多長輩在這個時間點來爬山？貼文一出，有內行人解釋主要是長輩習慣早睡早起，而且早起爬山還可以避開陽光的曝曬。

這名網友在PTT發文表示，近日凌晨3點左右去新竹十八尖山走走，但當時他發現有7、8位老人家在爬山，都是從入口往內走，讓他相當納悶，因為這個時間點附近的超商都關了，怎麼還會有這麼多人在爬山，而且都是老人家。

貼文引起熱議，不少內行人解釋原因，「很多啊，而且爬到早晨7點多就準備下山」、「老人睡眠短啊，有想運動的當然趁太陽出來前」、「正常吧，很多老人2~3點就會出去散步了」、「玉山都是2、3點出發」、「避開高溫，下山後可以去逛菜市場，通勤也避開上班尖峰，一切都很合理」、「差不多吧，很多老人3-4點就起床去運動到處晃了」、「白天熱得要死，太陽出來前先運動啊」、「高山寧摸早黑不摸晚黑，郊山海拔低，早點出發比較不熱」。

還有網友搞笑地說，「你確定路上遇到的真的是人嗎?」、「合照给大家研究看看？」、「登山老人：咦？你看的到我喔？」、「你有注意影子嗎？」、「農曆七月還沒過，你確定是人？」、「靈界的朋友」。