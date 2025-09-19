快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

凌晨3點山中遇「登山老人團」 內行人曝2原因解釋：很正常

聯合新聞網／ 綜合報導
爬山不僅可以接觸大自然，還能強身健體，是不少人喜愛的戶外活動。 示意圖／ingimage
爬山不僅可以接觸大自然，還能強身健體，是不少人喜愛的戶外活動。 示意圖／ingimage

爬山可以接觸大自然，吸收芬多精，還可以強身健體，是許多人喜愛的戶外活動。有一名網友透露，日前凌晨3點看到有好幾位老人家要去爬新竹十八尖山，讓他非常驚訝，不解為何有這麼多長輩在這個時間點來爬山？貼文一出，有內行人解釋主要是長輩習慣早睡早起，而且早起爬山還可以避開陽光的曝曬。

這名網友在PTT發文表示，近日凌晨3點左右去新竹十八尖山走走，但當時他發現有7、8位老人家在爬山，都是從入口往內走，讓他相當納悶，因為這個時間點附近的超商都關了，怎麼還會有這麼多人在爬山，而且都是老人家。

貼文引起熱議，不少內行人解釋原因，「很多啊，而且爬到早晨7點多就準備下山」、「老人睡眠短啊，有想運動的當然趁太陽出來前」、「正常吧，很多老人2~3點就會出去散步了」、「玉山都是2、3點出發」、「避開高溫，下山後可以去逛菜市場，通勤也避開上班尖峰，一切都很合理」、「差不多吧，很多老人3-4點就起床去運動到處晃了」、「白天熱得要死，太陽出來前先運動啊」、「高山寧摸早黑不摸晚黑，郊山海拔低，早點出發比較不熱」。

還有網友搞笑地說，「你確定路上遇到的真的是人嗎?」、「合照给大家研究看看？」、「登山老人：咦？你看的到我喔？」、「你有注意影子嗎？」、「農曆七月還沒過，你確定是人？」、「靈界的朋友」。

新竹 十八尖山

延伸閱讀

新竹毛小孩運動會9月21日北大公園登場 吃飼料比賽超吸睛

台中高鐵站狂尋3小時不見愛車 6旬男驚：農曆七月？

影／新竹清潔員遭投訴掃不乾淨 怒將住戶推進電梯井害慘摔B2

新竹東門市場５家人氣美食！厚切豬排丼、超浮誇麵線、號稱新竹最強布丁

相關新聞

歐美熱愛「9分褲穿搭」台灣超少見？網曝原因：穿起來很難看

不論衣服或褲子，除了穿搭好看以外，穿得舒服最重要。有網友好奇歐美人會穿的9分褲，為何在台灣反而很少見？內行人直言台灣人腿不夠長，是9分褲無法流行的主因。

凌晨3點山中遇「登山老人團」 內行人曝2原因解釋：很正常

爬山可以接觸大自然，吸收芬多精，還可以強身健體，是許多人喜愛的戶外活動。有一名網友透露，日前凌晨3點看到有好幾位老人家要去爬新竹十八尖山，讓他非常驚訝，不解為何有這麼多長輩在這個時間點來爬山？

出遊住汽車旅館很怪嗎？ 內行人曝優點：比飯店民宿還棒

通常出遊住宿不是選擇飯店，不然就是旅館或民宿，不過有一名男網友表示女友跟朋友出去玩，住的卻是汽車旅館，讓他很好奇除了情侶之外，一般人會選擇汽車旅館來住嗎？留言一面倒地表示汽旅隱密性高、房間又大，家庭也可以住，不見得只有情侶才會去。

出社會2年已財富自由？台大男「不婚不生」曝開銷…網看法兩極

財富自由是許多人嚮往的目標，一名台大高材生在Dcard驚呼「突然發現我財富自由了」，表示自己已經工作兩年，算了算生活開銷，只要不婚不生不談戀愛，養活自己已經是綽綽有餘。

高鐵票只多37元！他笑「搭台鐵太傻」 眾人搖頭：不見得省時間

高鐵速度快，相較於其他交通工具能大幅縮短時間，更快抵達目的地，但票價也就比較高。有網友發文透露如果從新竹回台北，高鐵和台鐵自強號的票價竟然只差37元，讓他直呼「台鐵怎麼變這麼貴？」

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

台灣虎航近年積極拓展日本市場，航點從北海道一路延伸到沖繩，甚至連大分、鳥取、秋田等冷門城市都能直飛，讓不少旅客大呼方便。有日本網友搭乘虎航來台，看到乘客手冊上台灣飛日本航線密密麻麻，打趣地說「可以改名為日本航空公司」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。