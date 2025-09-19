快訊

歐美熱愛「9分褲穿搭」台灣超少見？網曝原因：穿起來很難看

聯合新聞網／ 綜合報導
衣服和褲子都依照不同身高體型，襯托出自身的身材。 示意圖／ingimage
不論衣服或褲子，除了穿搭好看以外，穿得舒服最重要。有網友好奇歐美人會穿的9分褲，為何在台灣反而很少見？內行人直言台灣人腿不夠長，是9分褲無法流行的主因。

原PO在PTT發文表示，西方國家夏天時很常看到不少人穿9分褲，但在台灣反而很少見，他說在路上只會遇到穿落地褲或直筒褲、短褲的人，卻不見台灣人穿這種9分褲，因此好奇這款褲子無法在台灣流行的原因。

貼文引起熱議，不少人直言主要是台灣人腿不夠長，所以9分褲才不受歡迎，「腿短…九分褲也像長褲」、「因為西方人腿長」、「9分褲要穿得好看，腿的比例要好，台灣人普遍腿都不算長，穿9分沒那麼好看」、「穿9分你也看不出來啊，長度剛好不用改」、「腿短的買9分褲可以直接當長褲穿，不用再剪，很方便」、「身材比例沒有特別高，會很難搭配吧」。

還有網友也分析可能的原因，「醜！你看過哪個人穿好看的？」、「露出度太高了，受不了吧」、「潮濕啊，商場店舖密集度不夠，冷氣又不夠冷」、「問穿搭習慣就是台灣天氣濕熱」、「近年剛好韓國帶起打褶寬褲的風潮，功能和效果太好，9分褲相比之下根本無法一戰」。

穿搭

不論衣服或褲子，除了穿搭好看以外，穿得舒服最重要。有網友好奇歐美人會穿的9分褲，為何在台灣反而很少見？內行人直言台灣人腿不夠長，是9分褲無法流行的主因。

