出遊住汽車旅館很怪嗎？ 內行人曝優點：比飯店民宿還棒

通常出遊住宿不是選擇飯店，不然就是旅館或民宿，不過有一名男網友表示女友跟朋友出去玩，住的卻是汽車旅館，讓他很好奇除了情侶之外，一般人會選擇汽車旅館來住嗎？留言一面倒地表示汽旅隱密性高、房間又大，家庭也可以住，不見得只有情侶才會去。

這名男網友在Dcard發文表示，日前女友跟幾個姐妹淘一起去台北玩，因為玩到太晚，於是臨時決定找地方過夜，隔天再逛一逛才回家。只不過聽到女友說住的地方是大直薇閣汽車旅館時，原PO相當訝異，不懂為何會選擇汽旅。

原PO說印象中汽車旅館大多是情侶才會去的，一般出遊住的地方通常會選擇飯店或民宿，但沒想到女友和朋友幾個女生竟然直接入住，還誇讚房間非常大，讓他非常好奇大家在找住宿時，真的也會考慮汽車旅館？

貼文引起不少討論，多數人傾向選擇汽車旅館來住，「如果跟很好朋友住汽車旅館，我完全可以耶」、「很臨時的話會考慮啦，反正是跟朋友啊」、「我還有家庭出遊的時候住過欸，有差嗎？」、「我住過一次薇閣，老實說比我以前去住的商旅還乾淨」、「真的很方便，而且還有車庫！我環島帶狗狗也是住很多寵物友善的汽車旅館」、「我幾乎都住汽車旅館，飯店民宿反而比較少」。

還有網友解釋汽旅的各種好處和優點，「汽旅便宜又方便，隱私又好，有什麼不選的理由？」、「會啊，還有KTV，很爽」、「我之前朋友生日就訂大直薇閣，直接房裡唱歌，累了就倒頭睡，一條龍行程很方便」、「因為（汽旅）有車庫，加上停車費，其他飯店未必比較便宜，而且薇閣其實不貴」、「台灣一堆汽車旅館住起來比商旅舒服又大，車還可以直接停」。