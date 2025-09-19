快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

出社會2年已財富自由？台大男「不婚不生」曝開銷…網看法兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大生指出自己不婚不生不談戀愛已經財富自由。 示意圖／ingimage
一名台大生指出自己不婚不生不談戀愛已經財富自由。 示意圖／ingimage

財富自由是許多人嚮往的目標，一名台大高材生在Dcard驚呼「突然發現我財富自由了」，表示自己已經工作兩年，算了算生活開銷，只要不婚不生不談戀愛，養活自己已經是綽綽有餘。

原PO表示出社會工作了兩年，突然驚覺已經財富自由。假設持續保守投資600萬，乘上4%一年就有24萬，每個月還可以有2萬的生活費。估算早餐60、午餐90、晚餐150，食物的開銷約9000一個月，交通買月票1200，水電費兩個月繳2000幫家裡分擔，還有休閒娛樂3000和網路499一個月，算上日用品一年抓5000。

這樣算下來他發現「不婚不生不談戀愛養活自己綽綽有餘了」。貼文曝光後網友卻不以為然「這樣一點都不自由，沒啥娛樂不出國不交往，一年花24萬形同坐牢」、「都不會生病，真厲害」、「如果物價不會漲、都不會生病、不會出意外、東西不會壞確實呢」、「四趴不夠，老了要住安養中心或找看護」、「萬一物價上漲，你就要在回來當社畜了」、「別忘記準備長照每月固定支出金」。

不過也有網友點頭「確實自己開心就好」、「恭喜，我也是往這個方向前進」、「恭喜你發現真理！我也是不買房不生子但我比較俗辣打算累積到一千才要徹底躺平」、「少說可以省個1000～2000萬，最寶貴的可能是省下大量的時間，人生真的會輕鬆很多」、「財富自由本來就是自己覺得自由就自由了，不用管別人說的那麼多定義，生活快樂知足即可」。

理財 台大 開銷

延伸閱讀

他4理由「看好緯創」喊做多！網憂：利多早已提前反應

砸3000萬買房！不到一年半還完房貸 陳沂曝還貸關鍵點

徐國勇指「台灣沒有光復節」王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

替李文宗喊冤成撤銷交保理由...柯文哲堅定看法重申：他就是冤獄！

相關新聞

出社會2年已財富自由？台大男「不婚不生」曝開銷…網看法兩極

財富自由是許多人嚮往的目標，一名台大高材生在Dcard驚呼「突然發現我財富自由了」，表示自己已經工作兩年，算了算生活開銷，只要不婚不生不談戀愛，養活自己已經是綽綽有餘。

高鐵票只多37元！他笑「搭台鐵太傻」 眾人搖頭：不見得省時間

高鐵速度快，相較於其他交通工具能大幅縮短時間，更快抵達目的地，但票價也就比較高。有網友發文透露如果從新竹回台北，高鐵和台鐵自強號的票價竟然只差37元，讓他直呼「台鐵怎麼變這麼貴？」

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

台灣虎航近年積極拓展日本市場，航點從北海道一路延伸到沖繩，甚至連大分、鳥取、秋田等冷門城市都能直飛，讓不少旅客大呼方便。有日本網友搭乘虎航來台，看到乘客手冊上台灣飛日本航線密密麻麻，打趣地說「可以改名為日本航空公司」。

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

夏天開冷氣是一大享受，但不少人卻很擔心電費會因此暴增。有一名女網友近期收到電費帳單，沒想到竟然只需繳198元，連200元都不到，讓她直呼台灣電費真便宜，她也分享平時省電的小步驟，貼文引來不少討論。

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

台日交流頻繁，不只台灣人愛跑日本旅遊，日本人也常來台觀光。近日有日本大學生分享台灣5日遊的感想，認為治安良好且食物美味，推薦喜歡品嘗異國美食的人前往，然而其中一項評價卻讓台灣人滿頭問號，傻眼喊「第一次

獨自住摩鐵會被櫃檯人員不斷關心？ 女曝1招解決方法：超享受

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇一人到汽車旅館開房間。不過日前有位女網友表示，她最近想去摩鐵一人泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。多數網友提醒「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。