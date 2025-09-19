出社會2年已財富自由？台大男「不婚不生」曝開銷…網看法兩極

財富自由是許多人嚮往的目標，一名台大高材生在Dcard驚呼「突然發現我財富自由了」，表示自己已經工作兩年，算了算生活開銷，只要不婚不生不談戀愛，養活自己已經是綽綽有餘。

原PO表示出社會工作了兩年，突然驚覺已經財富自由。假設持續保守投資600萬，乘上4%一年就有24萬，每個月還可以有2萬的生活費。估算早餐60、午餐90、晚餐150，食物的開銷約9000一個月，交通買月票1200，水電費兩個月繳2000幫家裡分擔，還有休閒娛樂3000和網路499一個月，算上日用品一年抓5000。

這樣算下來他發現「不婚不生不談戀愛養活自己綽綽有餘了」。貼文曝光後網友卻不以為然「這樣一點都不自由，沒啥娛樂不出國不交往，一年花24萬形同坐牢」、「都不會生病，真厲害」、「如果物價不會漲、都不會生病、不會出意外、東西不會壞確實呢」、「四趴不夠，老了要住安養中心或找看護」、「萬一物價上漲，你就要在回來當社畜了」、「別忘記準備長照每月固定支出金」。

不過也有網友點頭「確實自己開心就好」、「恭喜，我也是往這個方向前進」、「恭喜你發現真理！我也是不買房不生子但我比較俗辣打算累積到一千才要徹底躺平」、「少說可以省個1000～2000萬，最寶貴的可能是省下大量的時間，人生真的會輕鬆很多」、「財富自由本來就是自己覺得自由就自由了，不用管別人說的那麼多定義，生活快樂知足即可」。