高鐵票只多37元！他笑「搭台鐵太傻」 眾人搖頭：不見得省時間

高鐵速度快，相較於其他交通工具能大幅縮短時間，更快抵達目的地，但票價也就比較高。有網友發文透露如果從新竹回台北，高鐵和台鐵自強號的票價竟然只差37元，讓他直呼「台鐵怎麼變這麼貴？」

這名網友在Threads發文表示，自己住的地方離高鐵比較近，但卻還是跑去搭台鐵，朋友知道後告訴他從新竹搭車回台北，高鐵和台鐵的票價只差30幾塊，讓他聽了很訝異台鐵的票價怎麼變這麼貴，還笑說「搭台鐵的人都是傻瓜吧？」

貼文引起熱議，不少人認為會選擇搭台鐵的原因，主要還是距離的關係，多數離市區比較遠，「我家到台鐵台南站只要騎車十分鐘，到高鐵要開車半小時，不如搭台鐵」、「高鐵只有南港、台北、左營在市中心，其他都在偏鄉」、「搭台鐵的還有一種可能，就是離台鐵比較近」、「不是我不想搭高鐵，是新竹高鐵站太外圍了，不然我也想搭高鐵回台中，價差50元左右而已」、「萬一像台南高鐵站這麼偏僻的地方，只能搭台鐵啦」。

實際上，高鐵新竹到台北，標準車廂的全票票價是290元，台鐵自強號則是253元，莒光號195元，最便宜的是區間車是163元。在搭乘的時間上比較，台鐵從新竹到台北要花51分鐘，高鐵大約31至36分鐘，因此搭高鐵可以省下15至20分鐘的時間。只不過唯一的缺點就是高鐵新竹站的地點是在竹北市，距離新竹市區車程要半小時，因此整體時間上，搭高鐵不見得能更省時間。