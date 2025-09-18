虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇一人到汽車旅館開房間。不過日前有位女網友表示，她最近想去摩鐵一人泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。多數網友提醒「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

2025-09-17 15:47