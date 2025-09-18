快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣虎航。圖／聯合報資料照片
台灣虎航。圖／聯合報資料照片

台灣虎航近年積極拓展日本市場，航點從北海道一路延伸到沖繩，甚至連大分、鳥取、秋田等冷門城市都能直飛，讓不少旅客大呼方便。有日本網友搭乘虎航來台，看到乘客手冊上台灣飛日本航線密密麻麻，打趣地說「可以改名為日本航空公司」。

今年7月，虎航新增高雄－仙台航線，使得台灣往返日本的直飛航點已達23個，共31條航線。從東京、大阪、名古屋、札幌等熱門城市，到四國高知、九州大分、東北秋田、石垣島等地方機場幾乎全包，成為台灣旅客赴日首選的平價航空。

近日，一名日本網友搭乘虎航時，在乘客手冊上看到航線圖，忍不住拍照上傳社群平台：「看到台灣虎航的航線圖我就笑噴了…哈哈，我希望他們將其重新命名為日本航空」。該貼文很快引發熱烈回響，獲得上萬名日本網友按讚留言。有人打趣表示，「從日本某城市要飛到另一個城市，先經過台灣轉機也不是不行」、「台灣虎航比我們國內線還方便」，甚至有人笑喊「出門乾脆隨身帶護照」。

Joel來談日本」粉專轉發相關貼文後，再度掀起台灣網友的熱議。有人直呼「國際線當國內線在飛的航空公司」、「可以在台灣機場設日本海關，節省時間」、「可見台灣人對日本旅遊的執著有多深」、「連韓國飛日本航班也沒這麼密集」、「明明這麼多航線，每次坐都是客滿才厲害，也幸好有虎航，寒暑假能買到便宜機票帶小孩去日本」、「虎航在日本航點數僅次於JAL和ANA，比日本其它國內線航空公司都還多」，也有人笑稱「都是虎航讓我放棄國旅（誤）」。

虎航 航線

延伸閱讀

日本清潔公司用遊戲連動實體工作 邊洗床單邊推進度產能提升8%

日本人氣IP「褲褲兔」首度現蹤「全家」！買指定飲料、冰品滿額免費送寶特瓶套 同步推「蠟筆小新」經典美食

推進行銷力度，Toyota日本母廠發表GR86 RZ Yellow Limited特殊式樣車！

邱毅轟徐國勇4大謬論：賴清德「請鬼拿藥單」 民調繼續跌

相關新聞

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

台灣虎航近年積極拓展日本市場，航點從北海道一路延伸到沖繩，甚至連大分、鳥取、秋田等冷門城市都能直飛，讓不少旅客大呼方便。有日本網友搭乘虎航來台，看到乘客手冊上台灣飛日本航線密密麻麻，打趣地說「可以改名為日本航空公司」。

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

夏天開冷氣是一大享受，但不少人卻很擔心電費會因此暴增。有一名女網友近期收到電費帳單，沒想到竟然只需繳198元，連200元都不到，讓她直呼台灣電費真便宜，她也分享平時省電的小步驟，貼文引來不少討論。

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

台日交流頻繁，不只台灣人愛跑日本旅遊，日本人也常來台觀光。近日有日本大學生分享台灣5日遊的感想，認為治安良好且食物美味，推薦喜歡品嘗異國美食的人前往，然而其中一項評價卻讓台灣人滿頭問號，傻眼喊「第一次

獨自住摩鐵會被櫃檯人員不斷關心？ 女曝1招解決方法：超享受

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇一人到汽車旅館開房間。不過日前有位女網友表示，她最近想去摩鐵一人泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。多數網友提醒「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

近日一名台灣網友在Threads上分享自己初嚐日本7-11「鹽飯糰」的經驗，坦言原本出於好奇購買，沒想到吃起來只有鹽味，什麼味道都沒有，除了鹽也毫無其他配料，雖然飯不難吃，還是忍不住困惑：「會買鹽飯糰的人，是什麼樣的情形會買呢？」

吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。