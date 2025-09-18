虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛
台灣虎航近年積極拓展日本市場，航點從北海道一路延伸到沖繩，甚至連大分、鳥取、秋田等冷門城市都能直飛，讓不少旅客大呼方便。有日本網友搭乘虎航來台，看到乘客手冊上台灣飛日本航線密密麻麻，打趣地說「可以改名為日本航空公司」。
今年7月，虎航新增高雄－仙台航線，使得台灣往返日本的直飛航點已達23個，共31條航線。從東京、大阪、名古屋、札幌等熱門城市，到四國高知、九州大分、東北秋田、石垣島等地方機場幾乎全包，成為台灣旅客赴日首選的平價航空。
近日，一名日本網友搭乘虎航時，在乘客手冊上看到航線圖，忍不住拍照上傳社群平台：「看到台灣虎航的航線圖我就笑噴了…哈哈，我希望他們將其重新命名為日本航空」。該貼文很快引發熱烈回響，獲得上萬名日本網友按讚留言。有人打趣表示，「從日本某城市要飛到另一個城市，先經過台灣轉機也不是不行」、「台灣虎航比我們國內線還方便」，甚至有人笑喊「出門乾脆隨身帶護照」。
「Joel來談日本」粉專轉發相關貼文後，再度掀起台灣網友的熱議。有人直呼「國際線當國內線在飛的航空公司」、「可以在台灣機場設日本海關，節省時間」、「可見台灣人對日本旅遊的執著有多深」、「連韓國飛日本航班也沒這麼密集」、「明明這麼多航線，每次坐都是客滿才厲害，也幸好有虎航，寒暑假能買到便宜機票帶小孩去日本」、「虎航在日本航點數僅次於JAL和ANA，比日本其它國內線航空公司都還多」，也有人笑稱「都是虎航讓我放棄國旅（誤）」。
