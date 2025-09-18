快訊

提告槓上超基因！吳欣盈討臍帶血「四寶」 法院判她只拿回「幹細胞」

訪英時尚翻車？梅蘭妮亞國宴禮服被酸「像香蕉」

接受《時代》專訪 李在明曝美方談判「獅子大開口」：若接受我早被彈劾

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享最新一期電費帳單，只見金額竟然連200元都不到，讓不少人看了非常訝異。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
一名女網友分享最新一期電費帳單，只見金額竟然連200元都不到，讓不少人看了非常訝異。照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

夏天開冷氣是一大享受，但不少人卻很擔心電費會因此暴增。有一名女網友近期收到電費帳單，沒想到竟然只需繳198元，連200元都不到，讓她直呼台灣電費真便宜，她也分享平時省電的小步驟，貼文引來不少討論。

從這名女網友在Threads貼出的照片看到，電費單上的流動電費（家用電費）是314.1元，公共設施電費是21元，兩者加起來再扣掉節電獎勵136.8元，因此只需要繳交198元。她說住在這棟老公寓已經45年了，每天都會從晚上8點開冷氣到凌晨3點，而且還會開3支電風扇吹24小時，其餘還包括煮飯、洗衣、電燈等需要用到電的情況，因此看到帳單金額竟然連200元都不到，讓原PO笑說「台灣電費超級便宜」。

貼文讓不少人覺得很訝異，「好便宜！我家破公寓沒電梯，冬天還要7、800元」、「不太可能，有可能數字抄錯」、「3支風扇算你200瓦，吹24小時，每度電最低也要1.63元，這樣一個月28天也要180多元」、「如果妳講的是事實，可能要看一下鄰居的電費」、「我媽家2、3樓晚上有吹電扇、有洗澡，都繳基本費80幾元，有時扣除節電獎勵是0元，1樓幾百元」。

有人好奇原PO家裡沒有冰箱嗎？她回應表示家裡的冰箱是省電型的，而且盡量不囤積食物，煮飯前先想好要煮什麼，然後豪不猶豫地一次把食材拿出來，這樣才不會開冰箱太久浪費電。另外因為家人都是長輩，所以電扇都是開中量，可能也是省錢的原因之一。

台電在今（2025）年推出節電獎勵活動，在12月17日前(含)報名登錄成功者，當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，每月抄表用戶如每期(1個月)獎勵金低於42元者，按42元計算；隔月抄表用戶如每期(2個月)獎勵金低於84元者，按84元計算。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

電費 冷氣 帳單

延伸閱讀

前岸巡中校主任詐領查緝獎金144萬元 二審上訴駁回維持10年2月刑

破壞風味甚至縮短保鮮期 10種不需放冰箱冷藏蔬果一次看

3種水果「一買來立刻放冰箱」就不甜了 料理家曝最佳冷藏時機

降失智風險、促進心理健康 藍莓放冰箱這處有助吃到完整營養

相關新聞

每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

夏天開冷氣是一大享受，但不少人卻很擔心電費會因此暴增。有一名女網友近期收到電費帳單，沒想到竟然只需繳198元，連200元都不到，讓她直呼台灣電費真便宜，她也分享平時省電的小步驟，貼文引來不少討論。

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

台日交流頻繁，不只台灣人愛跑日本旅遊，日本人也常來台觀光。近日有日本大學生分享台灣5日遊的感想，認為治安良好且食物美味，推薦喜歡品嘗異國美食的人前往，然而其中一項評價卻讓台灣人滿頭問號，傻眼喊「第一次

獨自住摩鐵會被櫃檯人員不斷關心？ 女曝1招解決方法：超享受

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇一人到汽車旅館開房間。不過日前有位女網友表示，她最近想去摩鐵一人泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。多數網友提醒「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

近日一名台灣網友在Threads上分享自己初嚐日本7-11「鹽飯糰」的經驗，坦言原本出於好奇購買，沒想到吃起來只有鹽味，什麼味道都沒有，除了鹽也毫無其他配料，雖然飯不難吃，還是忍不住困惑：「會買鹽飯糰的人，是什麼樣的情形會買呢？」

吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共...

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。