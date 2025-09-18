每天吹冷氣+3支電扇狂吹 電費僅198元…她曝省電撇步引熱議

夏天開冷氣是一大享受，但不少人卻很擔心電費會因此暴增。有一名女網友近期收到電費帳單，沒想到竟然只需繳198元，連200元都不到，讓她直呼台灣電費真便宜，她也分享平時省電的小步驟，貼文引來不少討論。

從這名女網友在Threads貼出的照片看到，電費單上的流動電費（家用電費）是314.1元，公共設施電費是21元，兩者加起來再扣掉節電獎勵136.8元，因此只需要繳交198元。她說住在這棟老公寓已經45年了，每天都會從晚上8點開冷氣到凌晨3點，而且還會開3支電風扇吹24小時，其餘還包括煮飯、洗衣、電燈等需要用到電的情況，因此看到帳單金額竟然連200元都不到，讓原PO笑說「台灣電費超級便宜」。

貼文讓不少人覺得很訝異，「好便宜！我家破公寓沒電梯，冬天還要7、800元」、「不太可能，有可能數字抄錯」、「3支風扇算你200瓦，吹24小時，每度電最低也要1.63元，這樣一個月28天也要180多元」、「如果妳講的是事實，可能要看一下鄰居的電費」、「我媽家2、3樓晚上有吹電扇、有洗澡，都繳基本費80幾元，有時扣除節電獎勵是0元，1樓幾百元」。

有人好奇原PO家裡沒有冰箱嗎？她回應表示家裡的冰箱是省電型的，而且盡量不囤積食物，煮飯前先想好要煮什麼，然後豪不猶豫地一次把食材拿出來，這樣才不會開冰箱太久浪費電。另外因為家人都是長輩，所以電扇都是開中量，可能也是省錢的原因之一。

台電在今（2025）年推出節電獎勵活動，在12月17日前(含)報名登錄成功者，當期用電每節省1度，可獲得0.6元獎勵金，每月抄表用戶如每期(1個月)獎勵金低於42元者，按42元計算；隔月抄表用戶如每期(2個月)獎勵金低於84元者，按84元計算。