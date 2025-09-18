快訊

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣街景示意圖。圖／pakutaso
台日交流頻繁，不只台灣人愛跑日本旅遊，日本人也常來台觀光。近日有日本大學生分享台灣5日遊的感想，認為治安良好且食物美味，推薦喜歡品嘗異國美食的人前往，然而其中一項評價卻讓台灣人滿頭問號，傻眼喊「第一次看到這種負評」！

原POあんまゆうま時常在社群分享海外旅行心得，除了將當地特色簡要列點外，還會針對其性質重點推薦。近日他分享台灣5日遊的心得，意外在社群引起討論。

他分享自己縱貫南北的旅遊照，吃了有名的小籠包、滷肉飯和冰，認為台灣治安很好、飯很好吃，但沒辦法攝取足夠蔬菜，且建築物外觀老舊，不過日文標誌和懂日語的人很多，適合首次出國或喜歡品嘗海外美食的人，另外還提到日本知名冰淇林「CREMIA」的店非常多。

不過其中「蔬菜攝取不足」的感想讓台灣人跌破眼鏡，紛紛表示「野菜不足？」、「你說把水蓮當麵吃的國家野菜不足？」、「還以為我看錯日文」、「真的很常聽到日本觀光客說台灣攝取不到蔬菜，有夠神秘的」、「滷肉飯店也有燙青菜啊，鼎泰豐的青菜也一定要吃啊」、「可能是看不懂菜單，不知道青菜要另外點嗎」、「我之前研究過這件事情，日本認知的野菜是沙拉沒錯，他們不像台灣有吃炒青菜或是燙青菜的習慣，餐廳沒有沙拉他們反而不習慣」。

不少人則反駁「欸不是！我去日本才野菜不足到極致呢」、「在日本留學一年因為日本外食幾乎甚至根本沒蔬菜超痛苦」、「在日本都靠青汁」。

留言更出現大量日文留言，向原PO推薦「台灣炒青菜世界第一」、「台灣蔬菜種類很多到點菜都會想很久」，強調菜單上「炒水蓮、炒高麗菜、炒空心菜、大陸妹」等中文都是指蔬菜，可以先記起來，就不怕沒有蔬菜可以點了。

也有人歪樓笑說，明明也說了台灣建物老舊，卻被大家無視，「笑死，評論區都是對野菜不足的難以置信，台灣人已經放棄建築物很醜這件事了」、「超好笑，台灣人就是平常你說什麼都可以，但是探討到食物就變得很在意」、「阿就真的很老舊咩哈哈哈」。

