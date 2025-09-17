獨自住摩鐵會被櫃檯人員不斷關心？ 女曝1招解決方法：超享受

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇獨自到汽車旅館睡覺。日前有位女網友表示，她最近想一個人去摩鐵泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。其他網友提醒，「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

這名女網友在Threads發文表示，最近她想要一個人到汽車旅館休息，只想要好好泡澡、放空，不希望櫃檯人員一直打電話來打擾，也強調自己沒有尋短念頭，因此好奇拋問，「雙北有推薦的汽車旅館、飯店嗎？」

不過文章一出，許多人表示，「女生一人去，櫃檯都很擔心是自殺」、「汽旅好像都會問，我之前一個人入住，對方也問我，還有進到房間還會打電話關心，直到知道我是要來看演唱會，他們才安心」、「這沒辦法，很多旅館都遇過，只能警覺心高一點」、「不要說汽車旅館，我一個媽媽帶著孩子，兩個人親子旅遊，也被飯店拒絕過」、「以前也有遇過飯店業者有規定，不能一人入住飯店的，讓人很傷心」。

但也有網友分享解決方法，「我女性朋友分享過，她都獨自開車到汽車旅館休息，買好輕食沙拉跟水果小蛋糕，指定高價房型，跟櫃檯說『稍後會有一位男訪客來，再麻煩開鐵捲門讓他進來即可』，每次這樣操作都不會被懷疑，也沒有真的男訪客來找她」。

