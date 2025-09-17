獨自住摩鐵會被櫃檯人員不斷關心？ 女曝1招解決方法：超享受

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友想要一個人去汽車旅館休息，又擔心櫃檯人員不斷打電話打擾。圖片來源／ingimage
一名女網友想要一個人去汽車旅館休息，又擔心櫃檯人員不斷打電話打擾。圖片來源／ingimage

上班族工作太累，想要躺床休息一下，或是臨時出差想休息，有些人會選擇獨自到汽車旅館睡覺。日前有位女網友表示，她最近想一個人去摩鐵泡澡、休息，享受放鬆時光，不知道會不會被工作人員打擾。其他網友提醒，「多數摩鐵、飯店看到一人入住，都會時不時打電話關心」，還有人分享「避免被打擾的方法」。

這名女網友在Threads發文表示，最近她想要一個人到汽車旅館休息，只想要好好泡澡、放空，不希望櫃檯人員一直打電話來打擾，也強調自己沒有尋短念頭，因此好奇拋問，「雙北有推薦的汽車旅館、飯店嗎？」

不過文章一出，許多人表示，「女生一人去，櫃檯都很擔心是自殺」、「汽旅好像都會問，我之前一個人入住，對方也問我，還有進到房間還會打電話關心，直到知道我是要來看演唱會，他們才安心」、「這沒辦法，很多旅館都遇過，只能警覺心高一點」、「不要說汽車旅館，我一個媽媽帶著孩子，兩個人親子旅遊，也被飯店拒絕過」、「以前也有遇過飯店業者有規定，不能一人入住飯店的，讓人很傷心」。

但也有網友分享解決方法，「我女性朋友分享過，她都獨自開車到汽車旅館休息，買好輕食沙拉跟水果小蛋糕，指定高價房型，跟櫃檯說『稍後會有一位男訪客來，再麻煩開鐵捲門讓他進來即可』，每次這樣操作都不會被懷疑，也沒有真的男訪客來找她」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

摩鐵 汽車旅館

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

近日一名台灣網友在Threads上分享自己初嚐日本7-11「鹽飯糰」的經驗，坦言原本出於好奇購買，沒想到吃起來只有鹽味，什麼味道都沒有，除了鹽也毫無其他配料，雖然飯不難吃，還是忍不住困惑：「會買鹽飯糰的人，是什麼樣的情形會買呢？」

吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共...

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

住飯店忘記登出串流 她回家一看搜尋紀錄全傻眼

現在許多飯店都配備智慧電視，可直接登入YouTube、Netflix等串流平台。一名女網友透露，自己和男友共用YouTube帳號，多數時候是男友使用，近期打開卻發現搜尋紀錄出現一堆陌生關鍵字，讓她想起可能是之前住飯店使用後忘了登出。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每人限兩隻！他拿Buffet「1海鮮」直呼難吃 眾人點頭：騙很大

你喜歡去Buffet吃到飽餐廳嗎？一名網友分享，近期到吃到飽餐廳，看見現煎的「天使紅蝦」，跟風拿了兩隻，一入口後卻覺得口感很粉，直呼不好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

