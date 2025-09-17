快訊

明明沒味道…他疑惑為何會買日本鹽飯糰？愛好者：可以救命

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，什麼情況下會購買沒特別味道的鹽飯糰？示意圖／ingimage
有網友好奇，什麼情況下會購買沒特別味道的鹽飯糰？示意圖／ingimage

日本超商的平價美食向來受到各地旅客的喜愛。近日一名台灣網友在Threads上分享自己初嚐日本7-11「鹽飯糰」的經驗，坦言原本出於好奇購買，沒想到吃起來只有鹽味，什麼味道都沒有，除了鹽也毫無其他配料，雖然飯不難吃，還是忍不住困惑：「買鹽飯糰的人，是什麼樣的情形會買呢？」

貼文一出，不少網友紛紛留言分享鹽飯糰的魅力與用途。曾在日本生活的網友表示，鹽飯糰是江戶時代就流傳的傳統口味，以白米和少許鹽巴呈現米飯本身的香甜與Q彈，是最經典的飯糰原型。也有人指出，若是腸胃不適、壓力大或考試期間，什麼都吃不下的時候，選吃這種口味的飯糰清淡又乾淨，不會刺激腸胃，吃了不會想吐，是「救命般的存在」、「你會很感謝有這樣的飯糰」。

更有老饕分享獨特吃法，表示搭配海膽、鮭魚卵享用，就能回飯店吃海鮮飯了；也有人將鹽飯糰泡入泡麵湯中做成茶泡飯。還有在日本打工過的台灣網友分享，日本奶奶一早起來都會塞一顆熱熱的鹽飯糰，中間還會夾一顆「酸死人的梅子」，有人甚至專程飛到日本只為再嚐這一味。另有網友指出，宮崎駿電影《神隱少女》中，白龍給千尋的飯糰，其實就是鹽飯糰，象徵著「找回初心與勇氣」。

多數網友認為，鹽飯糰的關鍵在於米飯品質，而日本超商使用的白米本就香甜，配上少許鹽巴更能襯托米香，尤其隨著咀嚼、因為澱粉酶發揮作用而逐漸散發的甜味，很考驗米本身的品質。也有人覺得，看似平凡的白米加鹽，卻承載了日本飲食文化的純粹精神，讓不少外國遊客在嚐過之後，重新體會到米飯的最單純滋味。

