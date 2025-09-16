快訊

中職／范國宸打爆統一中斷新莊9連敗 悍將9月豪奪6勝已超越8月

沙鹿情殺案17歲少年砍死女大生晚間落網 凶嫌叔叔震驚：姪兒平常乖乖的

奧斯卡得主離世！勞勃瑞福享壽89歲 睡夢中安詳離世死因未透露

聽新聞
0:00 / 0:00

吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「三媽臭臭鍋」是全國連鎖的知名小火鍋品牌。記者黃威彬／攝影
「三媽臭臭鍋」是全國連鎖的知名小火鍋品牌。記者黃威彬／攝影

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共鳴，也有網友驚奇發現「每家分店吃起來都不一樣」，網友激推「台中西屯店、逢甲店、南屯路東興店、新北樹林店」等4分店都超頂的！

有網友在Threads上發文表示，她去吃三媽臭臭鍋，但「吃一個小時排了45分鐘，好啦 好吃我甘願…」並附上冒著熱氣的小火鍋照片，只見小小一鍋，有高麗菜、金針菇、豆腐等配料滿滿一鍋，還打上一顆生蛋，相當豐富。

貼文一出引發網友熱議，釣出不少老饕品評，雖然是全國連鎖品牌，但最驚奇的是，每家分店湯頭、口味上都有非常明顯的差異，有的甚至可以「客製化」。

其中，西屯店最受在地人推崇，甚至凌晨仍有排隊人潮；新北樹林店與台中逢甲店，也被網友大讚湯頭香濃、美味耐吃；也有網友喜愛台中南屯路東興店，「好吃還可以客製化，隨你搭配，老闆脾氣超好的」。

網友紛紛留言，「西屯店12點經過還在排，是最強小火鍋」、「為了三媽排快一小時」、「半夜還要排隊真的太誇張了」；「新北樹林店也是傳奇」、「香氣真的一絕」、「唯一支持樹林三媽」；「逢甲那家超超好吃」；「南屯路東興店湯頭好喝，生意超好」、「南屯路東興店可以臭豆腐改豆皮、韭菜換高麗菜，一家四口有三人是客製化點菜，老闆都沒生氣，人超好的…」

台中市西屯路上的三媽臭臭鍋。圖／翻攝自Google地圖
台中市西屯路上的三媽臭臭鍋。圖／翻攝自Google地圖

火鍋 新北

延伸閱讀

現賺1980！穿「比基尼」吃火鍋送「大龍蝦拼盤」海灘褲也適用

「台中公車到站是玄學」優客李林李驥住5年「認錯」了⋯釣出網友共鳴

吃火鍋問「收服務費嗎？」 老闆娘霸氣回11字笑翻網友：超愛這間

瘋排隊！彰化不二坊蛋黃酥明起門市停售19天 代購價翻倍每顆百元

相關新聞

吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共...

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

住飯店忘記登出串流 她回家一看搜尋紀錄全傻眼

現在許多飯店都配備智慧電視，可直接登入YouTube、Netflix等串流平台。一名女網友透露，自己和男友共用YouTube帳號，多數時候是男友使用，近期打開卻發現搜尋紀錄出現一堆陌生關鍵字，讓她想起可能是之前住飯店使用後忘了登出。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每人限兩隻！他拿Buffet「1海鮮」直呼難吃 眾人點頭：騙很大

你喜歡去Buffet吃到飽餐廳嗎？一名網友分享，近期到吃到飽餐廳，看見現煎的「天使紅蝦」，跟風拿了兩隻，一入口後卻覺得口感很粉，直呼不好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本去膩了想換地點 一票網友大推1國家：便宜、風景完勝

日本一直是不少台灣民眾出國的首選國家，一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。