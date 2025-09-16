聽新聞
吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店
台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共鳴，也有網友驚奇發現「每家分店吃起來都不一樣」，網友激推「台中西屯店、逢甲店、南屯路東興店、新北樹林店」等4分店都超頂的！
有網友在Threads上發文表示，她去吃三媽臭臭鍋，但「吃一個小時排了45分鐘，好啦 好吃我甘願…」並附上冒著熱氣的小火鍋照片，只見小小一鍋，有高麗菜、金針菇、豆腐等配料滿滿一鍋，還打上一顆生蛋，相當豐富。
貼文一出引發網友熱議，釣出不少老饕品評，雖然是全國連鎖品牌，但最驚奇的是，每家分店湯頭、口味上都有非常明顯的差異，有的甚至可以「客製化」。
其中，西屯店最受在地人推崇，甚至凌晨仍有排隊人潮；新北樹林店與台中逢甲店，也被網友大讚湯頭香濃、美味耐吃；也有網友喜愛台中南屯路東興店，「好吃還可以客製化，隨你搭配，老闆脾氣超好的」。
網友紛紛留言，「西屯店12點經過還在排，是最強小火鍋」、「為了三媽排快一小時」、「半夜還要排隊真的太誇張了」；「新北樹林店也是傳奇」、「香氣真的一絕」、「唯一支持樹林三媽」；「逢甲那家超超好吃」；「南屯路東興店湯頭好喝，生意超好」、「南屯路東興店可以臭豆腐改豆皮、韭菜換高麗菜，一家四口有三人是客製化點菜，老闆都沒生氣，人超好的…」
