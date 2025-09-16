吃1小時要排45分鐘我甘願！網封「台灣最強小火鍋」 釣出超頂4分店

台灣小火鍋競爭激烈，最近有女網友分享台中西屯路上的「三媽臭臭鍋」最好吃，「吃一個小時、排了45分鐘，我甘願」，引起老餐共鳴，也有網友驚奇發現「每家分店吃起來都不一樣」，網友激推「台中西屯店、逢甲店、南屯路東興店、新北樹林店」等4分店都超頂的！

有網友在Threads上發文表示，她去吃三媽臭臭鍋，但「吃一個小時排了45分鐘，好啦 好吃我甘願…」並附上冒著熱氣的小火鍋照片，只見小小一鍋，有高麗菜、金針菇、豆腐等配料滿滿一鍋，還打上一顆生蛋，相當豐富。

貼文一出引發網友熱議，釣出不少老饕品評，雖然是全國連鎖品牌，但最驚奇的是，每家分店湯頭、口味上都有非常明顯的差異，有的甚至可以「客製化」。

其中，西屯店最受在地人推崇，甚至凌晨仍有排隊人潮；新北樹林店與台中逢甲店，也被網友大讚湯頭香濃、美味耐吃；也有網友喜愛台中南屯路東興店，「好吃還可以客製化，隨你搭配，老闆脾氣超好的」。