快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何「竹北吊車大王」能有4個老婆？示意圖/Ingimage
一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何「竹北吊車大王」能有4個老婆？示意圖/Ingimage

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何吊車大王娶超過一個老婆？」為題，指出63歲的胡漢龑坐擁4名妻子與14名子女的龐大家族，但台灣法律上並沒有承認一夫多妻的制度，好奇為何他能娶4個老婆？

貼文引起不少討論，「法律規定身分證只能登記一個，從來沒說不能娶超過一個，你搞得定的話，娶10個老婆也可以」、「法律上登記的應該只有一或零個」、「正室一個，妾你要100個也行」、「不結婚就沒有重婚的問題了」、「因為多妻的紛爭，他可以用錢解決」、「也有可能全部沒登記，小孩全部都生父認領」、「家庭關係能處理得好，要娶幾個都不是問題」。

還有網友相當佩服，「人家至少負責，甚至女方全家接過來養」、「有能力的男人願意多照顧幾個家庭，願意生更多小孩，才是值得表揚的行為」、「自身本事，正宮登記一個，其他安撫好不吵架，沒幾個男人做得到」、「他的可貴之處在於4任老婆都不偏心，每個都給相同照顧」。

根據《ETtoday》報導，「竹北吊車大王」胡漢龑先前接受電商網紅「超老闆（孔文）」訪問，透露自己4位老婆年紀都跟他差不多，被問到為何有4位老婆？他笑稱「減少社會不幸的悲劇啦！」，甚至連找來的秘書，都把他們的小孩一起從小養到大。

老婆 小孩 法律 妻子 身分證 一夫多妻

延伸閱讀

Switch成家庭標配？5歲兒爆料「同學家都有」 家長點頭：比玩手機好

SS級閨密遭劈腿…她哀嘆「男人都一樣？」 網吐殘酷實話：忠誠非本能

要有人吃啊！婆婆拜拜堅持「三牲禮」擺滿桌 媳婦崩潰直呼：乾糧不行嗎？

交往8年！她抓包男友偷偷做1事 全網看傻喊：快分手

相關新聞

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

住飯店忘記登出串流 她回家一看搜尋紀錄全傻眼

現在許多飯店都配備智慧電視，可直接登入YouTube、Netflix等串流平台。一名女網友透露，自己和男友共用YouTube帳號，多數時候是男友使用，近期打開卻發現搜尋紀錄出現一堆陌生關鍵字，讓她想起可能是之前住飯店使用後忘了登出。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每人限兩隻！他拿Buffet「1海鮮」直呼難吃 眾人點頭：騙很大

你喜歡去Buffet吃到飽餐廳嗎？一名網友分享，近期到吃到飽餐廳，看見現煎的「天使紅蝦」，跟風拿了兩隻，一入口後卻覺得口感很粉，直呼不好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本去膩了想換地點 一票網友大推1國家：便宜、風景完勝

日本一直是不少台灣民眾出國的首選國家，一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此

女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

日本職場向來講究體面與他人觀感，從服裝、禮儀到外表皆被視為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。