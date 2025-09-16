台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為何吊車大王娶超過一個老婆？」為題，指出63歲的胡漢龑坐擁4名妻子與14名子女的龐大家族，但台灣法律上並沒有承認一夫多妻的制度，好奇為何他能娶4個老婆？

貼文引起不少討論，「法律規定身分證只能登記一個，從來沒說不能娶超過一個，你搞得定的話，娶10個老婆也可以」、「法律上登記的應該只有一或零個」、「正室一個，妾你要100個也行」、「不結婚就沒有重婚的問題了」、「因為多妻的紛爭，他可以用錢解決」、「也有可能全部沒登記，小孩全部都生父認領」、「家庭關係能處理得好，要娶幾個都不是問題」。

還有網友相當佩服，「人家至少負責，甚至女方全家接過來養」、「有能力的男人願意多照顧幾個家庭，願意生更多小孩，才是值得表揚的行為」、「自身本事，正宮登記一個，其他安撫好不吵架，沒幾個男人做得到」、「他的可貴之處在於4任老婆都不偏心，每個都給相同照顧」。

根據《ETtoday》報導，「竹北吊車大王」胡漢龑先前接受電商網紅「超老闆（孔文）」訪問，透露自己4位老婆年紀都跟他差不多，被問到為何有4位老婆？他笑稱「減少社會不幸的悲劇啦！」，甚至連找來的秘書，都把他們的小孩一起從小養到大。