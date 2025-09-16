每人限兩隻！他拿Buffet「1海鮮」直呼難吃 眾人點頭：騙很大

你喜歡去Buffet吃到飽餐廳嗎？一名網友分享，近期到吃到飽餐廳，看見現煎的「天使紅蝦」，跟風拿了兩隻，一入口後卻覺得口感很粉，直呼不好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「天使紅蝦世界難吃」為題，指出近期用餐看到廚師正在現煎天使紅蝦，還規定每人限拿兩隻，決定跟著排隊。沒想到實際品嚐後，蝦肉吃起來口感很粉，一吃就覺得是冷凍太久的味道，讓他相當失望，好奇天使紅蝦之所以受歡迎，是否單純因為名字聽起來很高級？

貼文一出後，引起一票網友共鳴，「天使紅蝦有夠垃圾，白蝦都比較好吃，吃到飽最鳥的食材」、「天使紅蝦真的很粉，不好吃」、「超粉超噁心」、「超難吃，寧可吃小白蝦也不吃這個」、「又粉又腥，超級難吃」、「冷凍、肉爛、貴，以上」、「我也覺得天使紅蝦很難吃」、「南美洲來的怎麼可能是新鮮的」、「也覺得難吃，出現就覺得是在騙錢」。

此外，也有部分網友回應「以前在餐廳打工廚師都說不好吃，只是取名字和賣相好騙，騙人的」、「故意取這名字就是怕賣不掉」、「被取名搞得很像高級食材，然後賣你超貴」、「只要有自助餐推出這個，一律不去」。