日本去膩了想換地點 一票網友大推1國家：便宜、風景完勝

日本一直是不少台灣民眾出國的首選國家，一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「日旅感覺沒feel了，還有哪邊好去？」為題，指出以往休假出國都飛日本，因為距離近、交通方便，搭廉航配合平價住宿，再加上購物與美食，行程下來大約5天不用2萬元，覺得相當划算。只不過近期日本物價、住宿費用越來越貴，讓他覺得開始玩得不盡興，好奇是否該轉向其他國家旅遊？

貼文一出後，不少網友紛紛給出意見，「去日本只會吃吃買買的，到哪去都一樣啦」、「我有親戚歐洲、日本膩了，現在都去韓國，給你參考」、「日本外亞洲最推泰國」、「越南真的棒」、「真心推泰國，挑淡季機加酒，住好的飯店可以2萬」、「去韓國，便宜團1萬左右有」、「俄羅斯，便宜的歐洲」。

當中最多網友推薦去大陸，「大陸啊，風景完勝，吃的又道地」、「去大陸玩吧，根本是降級消費的地方，超爽」、「大陸玩起來真的超便宜，風景又有大山大水，語言又通，真的好玩」、「最近剛好去日本跟大陸出差，大陸真的比較有趣跟便宜，缺點伴手禮很難買，也算優點」、「去大陸才真的是便宜放鬆」。