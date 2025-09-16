快訊

熱帶低氣壓生成恐成颱 這天起雨炸台灣「最新路徑出爐」

柯文哲出庭手機突大響 他接電話急回「審判長在盯我」原因曝光

加薩化為火海！以色列突襲加薩市展開地面進攻 近7成居民仍困城中

日本去膩了想換地點 一票網友大推1國家：便宜、風景完勝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影
一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」 聯合報系資料照／記者陳易辰攝影

日本一直是不少台灣民眾出國的首選國家，一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「日旅感覺沒feel了，還有哪邊好去？」為題，指出以往休假出國都飛日本，因為距離近、交通方便，搭廉航配合平價住宿，再加上購物與美食，行程下來大約5天不用2萬元，覺得相當划算。只不過近期日本物價、住宿費用越來越貴，讓他覺得開始玩得不盡興，好奇是否該轉向其他國家旅遊？

貼文一出後，不少網友紛紛給出意見，「去日本只會吃吃買買的，到哪去都一樣啦」、「我有親戚歐洲、日本膩了，現在都去韓國，給你參考」、「日本外亞洲最推泰國」、「越南真的棒」、「真心推泰國，挑淡季機加酒，住好的飯店可以2萬」、「去韓國，便宜團1萬左右有」、「俄羅斯，便宜的歐洲」。

當中最多網友推薦去大陸，「大陸啊，風景完勝，吃的又道地」、「去大陸玩吧，根本是降級消費的地方，超爽」、「大陸玩起來真的超便宜，風景又有大山大水，語言又通，真的好玩」、「最近剛好去日本跟大陸出差，大陸真的比較有趣跟便宜，缺點伴手禮很難買，也算優點」、「去大陸才真的是便宜放鬆」。

日本 住宿 泰國

延伸閱讀

女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

閨蜜揪「飛日本新玩法」！她驚呼意猶未盡 釣出一票網友共鳴

沖繩太多台灣人…他不解為何不去南韓濟州島 網點名愛去日本2原因

日本人不解台灣婚禮「1習慣」 全網歪樓：吃好料機會別錯過

相關新聞

台灣明明一夫一妻制 他卻娶4妻生14子！網見真相大讚：真男人

有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程董事長胡漢龑，除了事業年收高達30億元令人稱羨，還擁有4名妻子與14名子女。對此，一名網友好奇，台灣明明是一夫一妻制，為何他能有4個老婆？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

住飯店忘記登出串流 她回家一看搜尋紀錄全傻眼

現在許多飯店都配備智慧電視，可直接登入YouTube、Netflix等串流平台。一名女網友透露，自己和男友共用YouTube帳號，多數時候是男友使用，近期打開卻發現搜尋紀錄出現一堆陌生關鍵字，讓她想起可能是之前住飯店使用後忘了登出。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

每人限兩隻！他拿Buffet「1海鮮」直呼難吃 眾人點頭：騙很大

你喜歡去Buffet吃到飽餐廳嗎？一名網友分享，近期到吃到飽餐廳，看見現煎的「天使紅蝦」，跟風拿了兩隻，一入口後卻覺得口感很粉，直呼不好吃。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

日本去膩了想換地點 一票網友大推1國家：便宜、風景完勝

日本一直是不少台灣民眾出國的首選國家，一名網友分享，過去休假幾乎都飛日本，花費控制在5天2萬元以內，整體品質算滿意，但近期住宿價格飆漲，讓他好奇詢問「還有哪邊適合旅遊？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此

女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

日本職場向來講究體面與他人觀感，從服裝、禮儀到外表皆被視為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。