西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此還試著用陳情系統檢舉，不少人也出聲附和，希望政府能出手整治。

日前有網友在社群平台Threads上發文抱怨「西門町那個大雕燒真的很噁心」，指出西門町很多伴手禮店都在賣外觀仿男性生殖器官的「大雕燒」，且大肆宣傳是台灣熱門伴手禮，令他深覺不妥，會影響旅客觀感和小朋友認知，便試著用台北市陳情系統檢舉。

貼文引發熱烈回響，不少人表示，「有夠低俗何況台北還是首都」、「真的超噁爛」、「一般成年人看到就會覺得不適了，更何況可能有小朋友看到」、「第一次去西門町有嚇到，想說這什麼鬼也太噁了」、「根本公然性騷擾，而且還在國際景點的入口」、「很多地方都有陽具崇拜的文化，但像大雕燒這種一點文化脈絡都沒有，純粹就是超級粗糙又低俗的商業化產物真的很不行」。

不過也有人表示之前帶外國遊客逛街時，每個看到都笑到不行還想去買，代表還是其市場，YouTube上也可看到不少外國遊客對大雕燒的反應，有人覺得驚嚇、害羞，也有人哈哈大笑覺得有趣，打算買回去分送親友。