快訊

黃瀞瑩開箱這處社宅可見台北101煙火 網友：怎麼可以不感謝柯文哲

疑情侶吵架！桃園女遭男友割喉滿身血衝超商求救 男在家昏迷也送醫

興達電廠爆炸案關鍵零件「法蘭」被指中國貨？台電澄清：來自這三國

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣西門町、夜市販售仿男性生殖器造型的「大雕燒」。圖／聯合報系資料照
台灣西門町、夜市販售仿男性生殖器造型的「大雕燒」。圖／聯合報系資料照

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此還試著用陳情系統檢舉，不少人也出聲附和，希望政府能出手整治。

日前有網友在社群平台Threads上發文抱怨「西門町那個大雕燒真的很噁心」，指出西門町很多伴手禮店都在賣外觀仿男性生殖器官的「大雕燒」，且大肆宣傳是台灣熱門伴手禮，令他深覺不妥，會影響旅客觀感和小朋友認知，便試著用台北市陳情系統檢舉。

貼文引發熱烈回響，不少人表示，「有夠低俗何況台北還是首都」、「真的超噁爛」、「一般成年人看到就會覺得不適了，更何況可能有小朋友看到」、「第一次去西門町有嚇到，想說這什麼鬼也太噁了」、「根本公然性騷擾，而且還在國際景點的入口」、「很多地方都有陽具崇拜的文化，但像大雕燒這種一點文化脈絡都沒有，純粹就是超級粗糙又低俗的商業化產物真的很不行」。

不過也有人表示之前帶外國遊客逛街時，每個看到都笑到不行還想去買，代表還是其市場，YouTube上也可看到不少外國遊客對大雕燒的反應，有人覺得驚嚇、害羞，也有人哈哈大笑覺得有趣，打算買回去分送親友。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

西門町 伴手禮 性騷擾 觀光客 生殖器官

延伸閱讀

打造真實「8號出口」！廣告布置出現西門町網狂拍

日籍男西門町揮五星旗喊「熱愛中國」 被驅逐出境嗆：言論自由是笑話

影／西門町街頭佯稱兌換人民幣 男搶奪21萬逃跑被壓制逮回

打卡熱點升級！西門町「6號彩虹」煥新回歸 迎接國內外旅客

相關新聞

西門町「大雕燒」犯眾怒！店家標榜台灣特產 網檢舉轟：公然性騷擾

台北西門町集結各式美食小吃、特色店家，不只年輕人愛逛，也是外國遊客來台必打卡行程之一。不過有網友抱怨，西門町部分店家售賣的「大雕燒」名稱外觀不雅，且強調是「台灣伴手禮」也可能影響觀光客對台灣觀感，為此

女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

日本職場向來講究體面與他人觀感，從服裝、禮儀到外表皆被視為...

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

不少台灣年輕人嚮往到澳洲打工度假，不僅能體驗異國生活，也能藉機存錢。近日有網友在...

為省餐費！大胃王一天狂嗑21根香蕉昏倒 醫曝真正死亡風險

香蕉因價格便宜及營養豐富的優勢，是不少人增肌及飯後水果的首選，但近日有網友在...

吃火鍋問「收服務費嗎？」 老闆娘霸氣回11字笑翻網友：超愛這間

台灣不少餐廳都會收取10％服務費，不過一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。相關貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

閨蜜揪「飛日本新玩法」！她驚呼意猶未盡 釣出一票網友共鳴

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，本來覺得太瘋狂，但被一句「國旅比沖繩還貴」說服，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。