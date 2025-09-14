女同事每天全妝+造型 她問日本上班一定要這樣？過來人點頭：真的會

日本職場向來講究體面與他人觀感，從服裝、禮儀到外表皆被視為專業的一環。對不少外國人來說，日本上班族「全套打理」的文化既令人佩服，也讓人好奇。近日，就有網友在Dcard上發文詢問，在日本上班真的每天都會認真打扮嗎？

原PO指出，自己的日本女同事上班都穿著整齊、妝容完備，甚至連搭配和髮型都不馬虎，令她十分敬佩。她坦言，自己光是化淡妝、戴隱形眼鏡、挑選服裝就已經嫌麻煩，更別說每天花一小時整理全妝以及做造型。這也讓原PO好奇，這種日常在日本是否普遍存在？

貼文一出引起熱議，不少在日本生活的台灣人分享，「沒錯，在日本上班真的就是這樣，每天都提早兩個小時起床化妝準備」、「全妝+1，念書時就習慣了」、「雖然現在只是留學，但每天去學校、去打工就會上全妝」、「男生沒看過，但女生同事都會，連遲到都會」、「真的會…來兩年多，每天早起洗頭用髮型」。

但也有網友持不同看法，「要求打扮的應該是要見客戶的工作類型吧？」、「沒有耶，不過還是要看工作類型」、「之前部門同事大概只有兩三個全妝，其他人全部素顏」、「上個破班不值得我化妝」、「前一個月會，後面漸漸軟爛」。