國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

聯合新聞網／ 綜合報導
不少台灣年輕人嚮往到澳洲打工度假，不僅能體驗異國生活，也能藉機存錢。示意圖／Ingimage

不少台灣年輕人嚮往到澳洲打工度假，不僅能體驗異國生活，也能藉機存錢。近日有網友在Dcard上發文詢問，如果台灣社會對外籍移工普遍存在刻板印象，那當台灣人到澳洲打工時，澳洲人又會如何看待我們？

原PO表示，台灣是一個多元社會，許多外籍勞工都會來台工作，但自己從小到大，經常聽見不少人認為外籍移工在台灣屬於「低一階層」，雖然他本人並無此想法，卻觀察到社會普遍存在這種偏見，讓他好奇近二十年來有大量台灣人前往澳洲打工，不知道在澳洲人的眼裡，台灣人是否也被視為「外來的低階勞工」。

貼文一出引來網友熱議，「他們只知道你是亞洲人，就好像台灣人看到東南亞人」、「有口音的大多會被歧視，ABC則較少被歧視」、「100%歧視，但澳洲人不會直接明講」、「你怎麼看台灣外勞，他們就怎麼看你」、「都會看不起阿，都是在自己國家混不下去才去的」。

但也有網友有不同想法，「身邊遇到的當地人、醫院病人9成以上，都還是很尊重我的專業」、「他們對外勞比台灣人對外勞好超多」、「無論怎麼說，五眼聯盟國家的人權意識，還是比亞洲好個89倍」。

