為省餐費！大胃王一天狂嗑21根香蕉昏倒 醫曝真正死亡風險

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO為了節省餐費，一天內連吃21根香蕉。示意圖／Ingimage
原PO為了節省餐費，一天內連吃21根香蕉。示意圖／Ingimage

香蕉因價格便宜及營養豐富的優勢，是不少人增肌及飯後水果的首選，但近日有一名女網友在Dcard上分享，自己為了節省餐費，一天內連吃21根香蕉，最後在深夜因身體不適，起身時突然失去意識倒地，險些釀成意外。

內文指出，由於近期香蕉價格崩盤，一根僅2～3元，身為大胃王體質的原PO為了節省餐費，三餐僅靠香蕉果腹，一餐能吃下7根巨型香蕉，一天共攝取21根。當天晚上，她便感到身體不適，下床不到一分鐘便突然昏厥，倒地不醒。待甦醒後才發現額頭撞出大包，並伴隨劇烈頭痛，當下還誤以為是心血管疾病發作。

醫師得知狀況後驚訝直言，「一天吃21根香蕉，當然會出事！」他指出原PO因鉀離子濃度過高導致鉀中毒，等同於「喝水過量導致水中毒」的原理。醫師還強調，中毒不是最危險的，腦部撞擊導致的重傷才是死亡主因，特別是原PO暈倒時，身旁無人發現及協助的狀況。

貼文一經發出便引來網友熱議，「妳怎麼有辦法一餐吃7根香蕉」、「吃2根就差不多會很膩了吧」、「21根是怎麼吃下去的？」、「我連續吃3根就感到不適了」、「猴子可能都不敢這樣吃」。

