吃火鍋問「收服務費嗎？」 老闆娘霸氣回11字笑翻網友：超愛這間

台灣不少餐廳都會收取10％服務費，不過一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。相關貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

原PO在Threads上分享這段用餐經歷，當時朋友禮貌詢問是否有10％服務費，怎料老闆娘語出驚人，直接回應：「服務那麼爛，收什麼服務費？」讓原PO忍不住爆笑，還直呼：「愛死老闆娘了！」

該文短短兩天內，已吸引4萬人按讚、近2千則分享。不少人認出是東區老牌火鍋店，還盛讚店家平價又實在，「從少女吃到現在變媽了，還是最愛這間」、「老闆也厲害，菜盤端上來看見我對著菜發呆，立刻問我：『討厭哪一個我把它換掉』，真是愛死，竟然知道我看著芋頭」。

不過，也有網友藉此抱怨，很多餐廳早已簡化服務流程，要求客人自行掃QR Code點餐，除了送餐外幾乎沒有其他桌邊服務，卻仍收取10％服務費，甚至還有人頭清潔費，讓人難以接受，「有些火鍋店，點餐QR Code自己點、火鍋自己煮、菜自己拿、湯自己加，還收什麼服務費」、「一些店沒服務也很敢收服務費呀」。