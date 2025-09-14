快訊

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

搭機容易腹脹絞痛？專家教你3個小動作有助緩解高空胃腸不適

U18世界盃／中華隊復仇成功 季軍戰收拾南韓連4屆前3名

吃火鍋問「收服務費嗎？」 老闆娘霸氣回11字笑翻網友：超愛這間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。示意圖／ingimage
一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。示意圖／ingimage

台灣不少餐廳都會收取10％服務費，不過一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。相關貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

原PO在Threads上分享這段用餐經歷，當時朋友禮貌詢問是否有10％服務費，怎料老闆娘語出驚人，直接回應：「服務那麼爛，收什麼服務費？」讓原PO忍不住爆笑，還直呼：「愛死老闆娘了！」

該文短短兩天內，已吸引4萬人按讚、近2千則分享。不少人認出是東區老牌火鍋店，還盛讚店家平價又實在，「從少女吃到現在變媽了，還是最愛這間」、「老闆也厲害，菜盤端上來看見我對著菜發呆，立刻問我：『討厭哪一個我把它換掉』，真是愛死，竟然知道我看著芋頭」。

不過，也有網友藉此抱怨，很多餐廳早已簡化服務流程，要求客人自行掃QR Code點餐，除了送餐外幾乎沒有其他桌邊服務，卻仍收取10％服務費，甚至還有人頭清潔費，讓人難以接受，「有些火鍋店，點餐QR Code自己點、火鍋自己煮、菜自己拿、湯自己加，還收什麼服務費」、「一些店沒服務也很敢收服務費呀」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

菜盤 Threads 服務費 老闆娘

延伸閱讀

Switch成家庭標配？5歲兒爆料「同學家都有」 家長點頭：比玩手機好

眼鏡怎麼清潔？專家提醒「3錯誤習慣」易使鍍膜報銷

萊爾富新上架1款「神級美食」！老饕大推：是神仙組合

閨蜜揪「飛日本新玩法」！她驚呼意猶未盡 釣出一票網友共鳴

相關新聞

為省餐費！大胃王一天狂嗑21根香蕉昏倒 醫曝真正死亡風險

香蕉因價格便宜及營養豐富的優勢，是不少人增肌及飯後水果的首選，但近日有網友在...

吃火鍋問「收服務費嗎？」 老闆娘霸氣回11字笑翻網友：超愛這間

台灣不少餐廳都會收取10％服務費，不過一名女子與朋友近日到台北東區火鍋店用餐時，詢問是否需要服務費，卻意外聽到老闆娘的「直白回覆」，讓她當場笑翻。相關貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

閨蜜揪「飛日本新玩法」！她驚呼意猶未盡 釣出一票網友共鳴

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，本來覺得太瘋狂，但被一句「國旅比沖繩還貴」說服，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

加油站驚見「龜仙人」騎獨輪車現身！特技車手恐挨罰8萬元

台灣馬路上一抬頭，竟看到《七龍珠》裡的「龜仙人」騎著獨輪機車來加油！這段誇張畫面近日在網路瘋傳，吸引超過3萬人觀看。不過警方提醒，雖然是特技表演，但在公共道路騎乘獨輪車仍屬違規，最高恐怕得繳8萬多元罰款。

他為省錢買咖啡機自己泡 過來人提1點要注意：小心變蟑螂窩

不少人愛喝咖啡提神，甚至一天可以喝上好幾杯，也因此造就了「黑金商機」。有一名網友表示，與其每天在外頭花錢買咖啡，不如買一台咖啡機回家自己沖泡還比較省錢，貼文引起正反兩極評論。

沖繩太多台灣人…他不解為何不去南韓濟州島 網點名愛去日本2原因

台灣人哈韓、哈日，不僅喜愛日韓的戲劇、音樂、動漫，就連旅遊也偏好這兩個國家。有網友表示現在去沖繩已經沒有什麼出國感了，但仍然有一堆人喜歡去，讓他不解為何不選擇濟州島，但貼文卻引來不少人吐槽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。