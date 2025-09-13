快訊

閨蜜揪「飛日本新玩法」！她驚呼意猶未盡 釣出一票網友共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。示意圖，彭博資訊
一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。示意圖，彭博資訊

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，本來覺得太瘋狂，但被一句「國旅沖繩還貴」說服，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「現在是不是都流行去日本快閃？」為題，指出原本覺得快閃出國太瘋狂，但被朋友一句「國旅比沖繩還貴」點醒，決定只帶必要用品，其他都留到當地購入。

這名女網友進一步說明，本以為帶輕便行李會超級沒安全感，結果竟然出乎意料，直呼「實際試了一次之後，空的去日本、裝滿回台灣，真的好爽！」，加上她們有租車，不用狼狽提行李，回台後還意猶未盡，好像喜歡上這種旅遊方式。

貼文一出後，不少網友也大推，紛紛表示「最愛一日快閃，去過一日東京、名古屋、大邱」、「曾經快閃東京一日遊路過」、「我都會把舊衣服或內衣褲帶去，穿完直接丟，空間就可以再裝其他戰利品，蠻推去福岡的，一日生活圈」、「大阪不錯，直達兩小時就到了，當地人很熱心」、「我們快閃會想好明確主題，希望三天充實滿滿，但感覺無目標、純耍廢逛街吃飯的快閃充電行程也挺好」。

不少台灣人喜歡去日本旅遊，一名女網友分享，近期被朋友邀請快閃日本，本來覺得太瘋狂，但被一句「國旅比沖繩還貴」說服，只帶必備保養品與化妝品，其他東西都是當地買，實測後直呼「空的去、滿的回好爽！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

