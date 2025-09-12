快訊

聯合航空波音737故障！緊急迫降日本關西機場 逾百乘客撤離畫面曝

遭綠營指控與盜採案地主站一起「大翻車」 柯志恩回應了

楊祐寧升格3寶爸 「開盲盒」性別揭曉！喊話：媽媽辛苦了

加油站驚見「龜仙人」騎獨輪車現身！特技車手恐挨罰8萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
騎機車表演特技的安倍優，有著「日本孤輪王」之稱。示意圖／ingimage
騎機車表演特技的安倍優，有著「日本孤輪王」之稱。示意圖／ingimage

台灣馬路上一抬頭，竟看到《七龍珠》裡的「龜仙人」騎著獨輪機車來加油！這段誇張畫面近日在網路瘋傳，吸引超過3萬人觀看。不過警方提醒，雖然是特技表演，但在公共道路騎乘獨輪車仍屬違規，最高恐怕得繳8萬多元罰款

根據「東森新聞」報導，影片中，身穿背殼、戴頭套的男子扮成龜仙人，騎著改裝後只有單一後輪的「龜仙號」，進加油站還指定要加95無鉛汽油，引起民眾圍觀。隨後他又到超市門口甩尾停車，動作俐落，讓民眾直呼「很新奇，但也很危險」。

原來這名男子就是有「日本孤輪王」之稱的安倍優。他近來打造一台獨輪機車，從切割車體到烤漆全程自製，再以龜仙人造型拍攝影片上傳社群。雖然創意吸睛，但警方調閱監視器後認定，他的行為涉及多項交通違規

警方指出，安倍優未戴安全帽，先罰500元；車輛未領牌照上路，罰3600至3萬6000元；孤輪騎乘屬於危險駕駛，再罰6000至3萬6000元；加上車體變更可罰2400至9600元，罰款最高合計恐達8萬2100元。

事實上，安倍優過去紀錄不少，曾在合歡山以孤輪繞圈刷新世界紀錄，也曾受邀在台中F1封街賽暖場，但他多次因在公開道路表演引發爭議。這回「龜仙號」影片雖掀起討論，卻再度踩上法律紅線。

騎士 罰款 七龍珠 加油站 安全帽 機車騎士 交通違規

延伸閱讀

黃號浴袍騎特技車5小時　新歌「Fxxk you」MV狂到炸！

旺福發願力拚小丑踩球 宇宙人方Q挑戰特技

澎湖刑警大隊查獲販售毒品案 加油站前逮1犯嫌

機車騎士注意了！基隆中油北基加油站加100元中千萬

相關新聞

加油站驚見「龜仙人」騎獨輪車現身！特技車手恐挨罰8萬元

台灣馬路上一抬頭，竟看到《七龍珠》裡的「龜仙人」騎著獨輪機車來加油！這段誇張畫面近日在網路瘋傳，吸引超過3萬人觀看。不過警方提醒，雖然是特技表演，但在公共道路騎乘獨輪車仍屬違規，最高恐怕得繳8萬多元罰款。

他為省錢買咖啡機自己泡 過來人提1點要注意：小心變蟑螂窩

不少人愛喝咖啡提神，甚至一天可以喝上好幾杯，也因此造就了「黑金商機」。有一名網友表示，與其每天在外頭花錢買咖啡，不如買一台咖啡機回家自己沖泡還比較省錢，貼文引起正反兩極評論。

沖繩太多台灣人…他不解為何不去南韓濟州島 網點名愛去日本2原因

台灣人哈韓、哈日，不僅喜愛日韓的戲劇、音樂、動漫，就連旅遊也偏好這兩個國家。有網友表示現在去沖繩已經沒有什麼出國感了，但仍然有一堆人喜歡去，讓他不解為何不選擇濟州島，但貼文卻引來不少人吐槽。

長輩坐餐廳角落…他拍照公審「老了別變這樣」反挨轟：你才是人瑞

公審佔位老人反遭炎上？一名網友在Threads分享一張照片，畫面中是一位老人坐在速食店角落。原PO酸道「提醒自己，老了不要變成這樣坐在店裡面霸佔位子的老人」，沒想到貼文發布後吸引許多網友撻罰。

全台僅6家！「1隱藏超市」冷門商品多 內行讚CP值高：菜價是傳統市場一半

許多人採買生鮮食品或生活用品都會到超市、賣場選購，而全聯、家樂福、好市多等就是消費者最常光顧的地方。有一名新竹的網友透露，在桃園、新竹、高雄經營的在地超市「億客來」，時常能見到販售其他賣場所沒有的冷門商品，而且蔬果種類多、價格還更便宜，CP值非常地高，貼文一出引起不少討論。

1顆不到50元！她大讚這家蛋黃酥「媲美不二坊」 老饕評價高

每年到了中秋節，蛋黃酥堪稱是月餅以外最具代表性的應景食物，不少消費者紛紛湧入不二坊、小潘等知名糕餅店來搶購，也因此越接近中秋節，排隊的人潮就越多。有一名女網友分享買了彰化「雄二家」的蛋黃酥，其味道和口感讓她大讚「媲美不二坊」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。