加油站驚見「龜仙人」騎獨輪車現身！特技車手恐挨罰8萬元

台灣人哈韓、哈日，不僅喜愛日韓的戲劇、音樂、動漫，就連旅遊也偏好這兩個國家。有網友表示現在去沖繩已經沒有什麼出國感了，但仍然有一堆人喜歡去，讓他不解為何不選擇濟州島，但貼文卻引來不少人吐槽。

2025-09-12 15:16