加油站驚見「龜仙人」騎獨輪車現身！特技車手恐挨罰8萬元
台灣馬路上一抬頭，竟看到《七龍珠》裡的「龜仙人」騎著獨輪機車來加油！這段誇張畫面近日在網路瘋傳，吸引超過3萬人觀看。不過警方提醒，雖然是特技表演，但在公共道路騎乘獨輪車仍屬違規，最高恐怕得繳8萬多元罰款。
根據「東森新聞」報導，影片中，身穿背殼、戴頭套的男子扮成龜仙人，騎著改裝後只有單一後輪的「龜仙號」，進加油站還指定要加95無鉛汽油，引起民眾圍觀。隨後他又到超市門口甩尾停車，動作俐落，讓民眾直呼「很新奇，但也很危險」。
原來這名男子就是有「日本孤輪王」之稱的安倍優。他近來打造一台獨輪機車，從切割車體到烤漆全程自製，再以龜仙人造型拍攝影片上傳社群。雖然創意吸睛，但警方調閱監視器後認定，他的行為涉及多項交通違規。
警方指出，安倍優未戴安全帽，先罰500元；車輛未領牌照上路，罰3600至3萬6000元；孤輪騎乘屬於危險駕駛，再罰6000至3萬6000元；加上車體變更可罰2400至9600元，罰款最高合計恐達8萬2100元。
事實上，安倍優過去紀錄不少，曾在合歡山以孤輪繞圈刷新世界紀錄，也曾受邀在台中F1封街賽暖場，但他多次因在公開道路表演引發爭議。這回「龜仙號」影片雖掀起討論，卻再度踩上法律紅線。
