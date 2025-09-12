他為省錢買咖啡機自己泡 過來人提1點要注意：小心變蟑螂窩

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人喜歡喝咖啡，甚至會買一台咖啡機放在家裡自己沖泡來喝。 圖／ingimage
不少人愛喝咖啡提神，甚至一天可以喝上好幾杯，也因此造就了「黑金商機」。有一名網友表示，與其每天在外頭花錢買咖啡，不如買一台咖啡機回家自己沖泡還比較省錢，貼文引起正反兩極評論。

原PO在PTT發文表示，很多人愛喝星巴克的咖啡，以一天150元計算，一年下來就要花費54750元，但現在一台全自動咖啡機沒有以前貴，2萬元就可以買到不錯的型號，泡出來水準不輸星巴克，保固上大多也有2年時間，正常使用也能達到5至7年。

他認為雖然第一年要先花2萬多買咖啡機，再加上咖啡豆、牛奶，可能也要3萬多元，但比較下來，一年就可以回本，第二年還有賺，而且少了外出取餐和等待時間、24小時也可以喝，因此認為全自動咖啡機是很值得投資的產品。

貼文引來不少討論，有人贊同原PO看法，「我家買超過兩年了，算過已回本了，用超商的咖啡去算的，耗材還好，蝦皮買買」、「用超商的價格去算，買咖啡機還是很划算」、「很划算，家裡有超過兩個人，喝咖啡就值得」、「全自動很棒，省去一切麻煩事」。

但也有一些網友提出不同意見，「手沖就好了」、「半自動才好玩」、「即溶咖啡就好了」、「喝即溶就好，反正沒差多少」、「半自動+磨豆機彈性最大，性價比最高」、「買好一點的磨豆機，手沖不會多幾秒鐘，而且好清潔」、「手沖成本超低，洗也簡單，不懂你超值在哪？」

還有過來人點出咖啡機的缺點，建議原PO要考慮清楚，「全自動機你不努力清洗，就等著變蟑螂窩」、「耗材很麻煩」、「清潔比較麻煩，但隨時要喝都很方便」、「不排斥每次喝完+定期清潔的話買下去」。

咖啡

